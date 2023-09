La Fiesta del Cine vuelve, luego del éxito que tuvo la primera edición, en febrero de este año. Será en salas de cine de todo el país, que durante cuatro días, desde el domingo 1 al miércoles 4 de octubre, van a tener funciones al precio promocional de 800 pesos.

Se proyectarán estrenos y más títulos que hayan sido taquilleros a lo largo de este año, y tanto en sus salas de 2D como en las de 3D la entrada tendrá el valor único de “800p”. Menos que una pinta y a un cuarto del valor actual de una entrada al cine.

Los complejos de cine de Rosario que se suman a esta iniciativa son Monumental, Showcase, Cinemark Hoyts, en donde además de 2D y 3D se suman las películas que se proyecten en XD y Comfort. Todo a sólo $800.

El evento marcará el regreso a salas de diferentes películas que destacaron a lo largo de este año por su gran poder de convocatoria. Barbie, Oppenheimer, Super Mario Bros., Spider-Man: a través del Spiderverso, Avatar: el camino del agua, Rápidos y Furiosos X y Transformers: el despertar de las bestias.

Resistencia, Una Flor en el barro, Saw X: el juego del miedo, Resistencia, Blue Jean y la comedia argentina No me rompan, protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz.

El cine argentino pisará fuerte y contará con 4 reestrenos: Blondi, Asfixiados, La extorsión y Casi muerta.