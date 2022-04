WarnerMedia estaría planeando una nueva producción inspirada en la obra de Stephen King. Concretamente, en paralelo al desarrollo de múltiples proyectos basados en el trabajo del autor tanto al interior de ese estudio como de otras compañías, un nuevo reporte del portal The Ankler dice que HBO Max tendría en la mira a una serie precuela de It.

Según dicen, el plan sería que esta producción explorara la historia de origen de Pennywise, el malvado y terrorífico payaso que está al centro de la historia de It. Todo mientras el título tentativo de la producción sería "Welcome to Derry".

Si bien la historia de It data desde 1986 y ha inspirado varias adaptaciones, el interés de WarnerMedia en esa propiedad obviamente sigue la línea de las películas de Warner Bros It e It: Chapter 2 que se estrenaron en 2017 y 2019 respectivamente y bajo la dirección del argentino Andy Muschietti recaudaron más de mil millones de dólares en conjunto.

En ese sentido, aunque aún no hay nada oficial por parte de WarnerMedia, esto claramente parece probable en medio de la ambición de la empresa y sus nuevos dueños, Discovery, para potenciar su oferta en materia de streaming.