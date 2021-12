La señal Discovery anunció este martes que comenzó la producción para el mercado de Latinoamérica de "La hija de Dios", una serie documental sobre la vida de Diego Maradona basada en el relato de su hija Dalma, que será productora ejecutiva del proyecto de tres episodios.



En "La Hija de Dios", Dalma Maradona se encuentra con personas muy cercanas en la vida de su padre y, desde su propia mirada, construye un perfil humano y personal del exfutbolista a través de sus experiencias y en primera persona.



La serie documental cuenta con acceso único a archivos y anécdotas inéditas de la familia, ocasión en la que Dalma Maradona revela por primera vez sus sentimientos tras la muerte de su padre mientras rescata su legado, tanto en la gloria como en las controversias que marcaron su vida.



El rodaje de la serie se está realizando en varias de las ciudades en las que vivió Maradona y se prevé que finalice en 2022.



"La hija de Dios" estará dirigida por Lorena Muñoz, ("Gilda, no me arrepiento de este amor") y producida por Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman para Infinity Hill, y Karina Castellano, Helen Roca y Gabriela Galaretto para Nativa, bajo la supervisión de la vicepresidenta de producción y desarrollo para Discovery Latin America, Michela Giorelli



"Estoy feliz y emocionada con este proyecto y agradezco la oportunidad de seguir encontrándome con él, con la pasión de la gente por mi padre, descubrir anécdotas únicas y seguir sintiendo vivo su fuego sagrado por la vida, el compromiso por su país, el sentido de justicia, de equipo y deporte en un recorrido lleno de amor que me hace entenderlo aún más”, dijo Dalma Maradona.



En tanto, Giorelli, indicó que, a través del relato íntimo de Dalma, la serie "revive los momentos más importantes en su vida como la hija del más grande futbolista de todos los tiempos".



"Con un acceso sin precedentes a sitios icónicos y a las personas más cercanas a Diego Maradona en varios rincones del planeta, sin dudas, cada instante de esta historia estará cargada de profundos sentimientos y emociones", agregó la ejecutiva.



En el caso de Muñoz, consideró que "Dalma por primera vez nos invita a que la acompañemos a recorrer la historia de Diego Maradona y la suya a través de un relato único e inédito, desde su propia mirada, la de 'La hija de Dios'".