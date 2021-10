Mientras todos comentan y miran el nuevo golazo de Netflix, otros vivieron el éxito de "El Juego de Calamar" más como una tortura, que como un disfrute.

Durante la serie, los participantes del juego reciben una tarjeta con un número de teléfono escrito al que deben de llamar. Un detalle de la trama sin gran importancia, pero que le está amargando la vida a una pobre mujer en Corea del Sur.

Resulta que ese teléfono que aparece escrito coincide con el de una persona real que no para de recibir miles de llamadas por día a su teléfono.

“Desde que se ha estrenado El juego del calamar he estado recibiendo llamadas y mensajes de texto sin cesar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el punto de que me resulta difícil seguir con mi vida diaria” dijo la propietaria del famoso número de teléfono.

Netflix ha pedido públicamente que cesen las llamadas y editará las partes en las que se muestra el número para terminar con el problema. Además, ha ofrecido a la afectada una compensación monetaria por las molestias ocasionadas. ¿Vos prestarías tu número a cambio de plata?