Disney, la fábrica de fantasías de decenas de generaciones de niños, quedó envuelta en una polémica con la nueva película de Blancanieves, una adaptación dirigida por Marc Webb que se estrenará el 21 de marzo de 2025. La película cuenta con Rachel Zegler en el papel de Blancanieves y Gal Gadot en el de la malvada bruja. Sin embargo, los enanos fueron realizados mediante un programa de animación y las críticas estallaron.

Cuando se anunció la realización de la película, hace ya más de un año, las críticas empezaron a surgir. Lo primero que se dijo fue que realizar la película con personas con enanismo reforzaría estereotipos que las personas que portan esta condición luchan día a día por desterrar. Uno de los voceros de esta idea fue Peter Dinklage, el reconocido actor de Games Of Thrones. Ante estas críticas desde la producción decidieron no buscar sólo personas con enanismo.

De los siete eneanos, quedó sólo uno, y el resto fue representado por personas de distinta etnia y hasta una mujer. Pero nuevamente la decisión no conformó a nadie. Dylan 'Hornswoggle' Postl, un luchador profesional con enanismo, aseguró que "hay actores, actores enanos, que viven el sueño de estar en una gran película como este remake de Disney, y ahora, debido a lo que dijo Peter Dinklage, se les ha quitado ese sueño, debido a la 'progresía'", explica Postl en Uncensored con Piers Morgan.

"No está bien, porque hay papeles hechos para actores de mi estatura. Papeles que nunca se dan realmente. No puedo aceptar papeles de Harrison Ford o George Clooney porque no son para mí. Estos papeles de enanos son para gente de mi estatura, y ahora se me han quitado. No creo que sea correcto, y no sólo eso, sino que ahora, si pensamos en los actores de riesgo adicionales, o dobles de cuerpo, ahora estamos hablando de múltiples actores de mi estatura que no consiguen esos papeles importantes", añadió.

Tampoco cayó bien esta inclusión forzada de personas de distinta etnia que no sólo no se ajustaba a la historia, sino que fue visto como una salida políticamente correcta ante una narrativa que no terminaba de conformar. Ante las nuevas críticas, Disney decidió realizar los enanos con un programa de animación digital.

Obviamente, la nueva decisión tampoco conformó y al salir a la luz el trailer con los enanos creados por inteligencia artificial la polémica volvió a estallar. Marchas y contramarchas en tiempos en que la corrección política es también cada vez más compleja.