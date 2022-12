Desde el 1° y hasta el 29 diciembre, la cartelera del Cine Lumière no descansa y trae la última película del director Néstor Frenkel, que el año pasado recibió el premio Konex como uno de los cinco documentalistas destacados de la década. El estreno de El coso, documental sobre Federico Manuel Peralta Ramos, se podrá ver los jueves 1° y 15 a las 20 hs, con entrada gratuita.

Con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del gran Leonardo Favio, el Lumière lo homenajea con una cartelera que repasa algunas de las películas del inolvidable cineasta. El ciclo se proyectará los sábados a las 20 y comenzará con El dependiente, una de las producciones más emblemáticas del realizador, continuará con Nazareno Cruz y el lobo y finalizará con Soñar, soñar.

El espacio cultural ubicado en Vélez Sarsfield 1027 se sumará, además, al DAY WITH(OUT) ART 2022, una propuesta organizada por Visual AIDS, organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que utiliza el arte para luchar contra el SIDA provocando el diálogo y apoyando a artistas VIH+.

Este 2022 y bajo la premisa 'Siendo y perteneciendo', presentará un programa de siete videos cortos que destacan las historias poco contadas sobre el VIH y el SIDA desde la perspectiva de artistas que viven con VIH en todo el mundo. Uno de los trabajos es de la realizadora rosarina Camila Arece, que estará presente en el cine con su testimonio. La actividad se realizará el jueves 15 a las 18.

La propuesta «Lo que hacemos en las sombras», ciclo de terror de los días viernes, trae un estreno francés que se presentó en el reciente Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En alianza con el Instituto Francés de Cine en Argentina se proyectará Mandibules, comedia fantástica de Quentin Dupieux, el viernes 9a las 20, también con entrada gratuita.

Finalizando el mes y en sintonía con el Día Internacional del Cine, el miércoles 28 se presentará un espectáculo con la participación de la Agrupación Coral Rosario interpretando canciones de películas, mientras se proyectarán fragmentos de los films en la sala.

El jueves 29, en lo que será la última función del año, se podrá disfrutar de Lumière et compagnie (Lumière y compañía) película realizada en 1995 para conmemorar los 100 primeros años de cine.

Cartelera

Jueves 1, 20 hs

EL COSODocumental | Argentina, 2022 | 73’ | ATP | Dir: Néstor Frenkel

Sábado 3, 20 hs

EL DEPENDIENTEDrama/Realismo Mágico | Argentina, 1969 | 87′ | +13 | Dir: Leonardo Favio

Viernes 9, 20 hs

ESTRENO: MANDIBULESComedia fantástica | Francia, 2020 | 77′ | Francia | Dir: Quentin Dupieux

Sábado 10, 20 hs

NAZARENO CRUZ Y EL LOBOTerror/Fantástico | Argentina, 1974 | 92′ | +13 | Dir: Leonardo Favio

Jueves 15, 18 hs

DAY WITH(OUT) ART 2022: SIENDO Y PERTENECIENDO– Memoria Vertical, de Camila Arce – 4’41’’ | Argentina, 2022– Los Amarillos, de Santiago Lemus y Camilo Acosta Huntertexas – 10’16’’ | Colombia, 2022– Lxs dxs bichudas, de Jhoel Zempoalteca y La Jerry – 7’33’’ | México, 2022– Red Flags, a love letter, de Mikiki – 9’30’’ | Canadá, 2022– Here We Are: Voices of Black Women Who Live with HIV, de Davina “Dee” Conner and Karin Hayes – 6’53’’ | Estados Unidos, 2022– Kiss of Life, de Clifford Prince King – 7’16’’ | Estados Unidos, 2022– Nuance, de Jaewon Kim – 6’13’’ | Corea del Sur, 2022

20 hs

EL COSODocumental | Argentina, 2022 | 73’ | ATP | Dir: Néstor Frenkel

Viernes 16, 20 hs

LA HUÉRFANAThriller, Terror | 2009 | 123′ | +16 | Dir: Jaume Collet-Serra 2009

Sábado 17, 20 hs

SOÑAR, SOÑARComedia | Argentina, 1976 | 85′ | ATP | Dir: Leonardo Favio

Jueves 22, 20 hs

TODO EL AÑO ES NAVIDADDocumental | Argentina, 2018 | 76’ | ATP | Dir: Néstor Frenkel

Viernes 23, 20 hs

GRINDHOUSE: PLANET TERRORThriller, Terror | EEUU, 2007 | 95′ | +16 | Dir: Robert Rodriguez

Jueves 29, 20 hs

LUMIÈRE ET COMPAGNIE | Lumière y compañíaDocumental | Francia, España, Dinamarca, Suecia, 1995 | 88′