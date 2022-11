ELLA DIJO (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Maria Schrader.

ACTUACIÓN: Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, André Braugher, Samantha Morton.

DURACIÓN: 129 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Drama

SINOPSIS: Las reporteras del New York Times Megan Twohey y Jodi Kantor comparten una de las historias más importantes de una generación, una historia que ayudó a lanzar el movimiento #MeToo y rompió décadas de silencio sobre el tema de la agresión sexual en Hollywood.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:00 17:40 20:20

Showcase: (Subtitulada) 14:00 16:50 19:40 22:30

Hoyst: (Doblada) 22:35 (Subtitulada) 17:30

Monumental: (Subtitulada) 16:50 22:00

UN MUNDO EXTRAÑO (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Don Hall.

DURACIÓN: 102 minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Familiar, Animación.

SINOPSIS: Los legendarios Clades son una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derribar su última y más crucial misión.

HORARIOS

Cines del Centro: (Doblada) 15:20 17:30

Showcase: (Doblada) 14:15 16:40 19:05 21:25 14:55 17:15 19:45 (Doblada 3D) 14:35 17:00 19:25 21:50

Hoyst: (Castellano DBOX 3D) 17:40 20:15 (Castellano) 13:50 14:50 16:20 17:15 18:50 21:30 (Castellano DBOX) 13:00 15:20

Monumantal: (Castellano) 15:20 17:45 20:00 (Castellano 3D) 16:45 19:00

AFTERSUN (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Charlotte Wells.

ACTUACIÓN: Paul Mescal, Francesca Corio, Celia Rowlson-Hall, Kayleigh Coleman, Sally Messham, Harry Perdios, Ethan Smith.

DURACIÓN: 101 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Drama.

SINOPSIS: Sophie reflexiona sobre la alegría y melancolía de unas vacaciones que tomó con su padre 20 años antes. Los recuerdos reales o no, llenan los espacios mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conocía.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:00 20:10

NATALIA NATALIA (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Juan Bautista Stagnaro

ACTUACIÓN: Sofía Gala Castiglione, Diego Velázquez, Valentina Bassi, Demian Salomón, Tony Lestingi y Carla Pollacchi.

DURACIÓN: 99 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Crimen, Thriller.

SINOPSIS: Silvia Monteferrante, una joven profesora de literatura, se ve de pronto involucrada en la investigación de la muerte de su ex marido, subinspector de la Policía. Desaparición que produce, al mismo tiempo, la pérdida de los fondos de la organización enquistada en el interior de la propia Policía de la cual su ex pareja formaba parte. Ella deberá seguir el derrotero de sus últimos movimientos, sin advertir que está siendo utilizada como señuelo y única posibilidad de encontrar el lugar donde se ocultan físicamente los fondos de la organización que su ex marido administraba. Pero nada, ni siquiera la muerte es lo que parece.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 14:30 19:10

Hoyst: (Castellano) 12:55 15:15 20:20

EL HOMBRE INCONCLUSO (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Matías Bertilotti.

ACTUACIÓN: Carlos Santamaría, Gastón Ricaud, Nicolás Pauls, Paula Sartor, Víctor Laplace, Ernesto Claudio.

DURACIÓN: 81 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Crimen, Thriller.

SINOPSIS: Un llamado desde Carmen del Sauce pide la captura del Oficial Julián Gianoglio. El oficial, perplejo por el pedido, reconoce el nombre del lugar donde nació, pero al que nunca ha regresado y apenas recuerda. A su llegada, encuentra un pueblo conmocionado por el asesinato del “Alemán”, uno de sus más viejos habitantes. A medida que el misterio comienza a desenvolverse descubre que el principal sospechoso ha desaparecido, y que su nombre es también Julián Gianoglio. Para el oficial, entonces, resolver este crimen significa resolver el enigma de su nombre duplicado.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 15:55 20:05

Hoyst: (Doblada) 13:30 15:40 20:00

EL MENU

DIRECCIÓN: Mark Mylod.

ACTUACIÓN: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer.

DURACIÓN: 107 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Suspenso | Trhiler.

SINOPSIS: Una pareja, formada por Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), viajan a una isla de la costa noroeste del Pacífico de Estados Unidos para comer en un restaurante exclusivo llamado Hawthorn, donde el solitario y mundialmente célebre Chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) ha preparado un lujoso menú degustación para comensales selectos. Empiezan a producirse acontecimientos violentos y salvajes y cada vez es más evidente a ojos de los desconcertados comensales que el menú elaborado por Slowik está diseñado para catalizar un final impactante.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 17:10 (Subtitulada) 14:45 19:35 22:00

Monumental: (Subtitulada) 19:30

Hoyst: (Subtitulada) 22:50

JEEPERS CREEPERS: LA REENCARNACION

DIRECCIÓN: Timo Vuorensola.

ACTUACIÓN: Peter Brooke, Steve Jones, Sydney Craven, Imran Adams, Jarreau Benjamin.

DURACIÓN: 88 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13 C/R

GÉNERO: Terror.

https://youtu.be/I74fCyP3hmA

SINOPSIS: Obligada a viajar con su novio, Laine, comienza a experimentar premoniciones asociadas con el mito urbano de The Creeper. Laine cree que se ha convocado algo sobrenatural, y que ella está en el centro de todo.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 17:55 (Subtitulada) 22:05

Monumental: (Doblada) 20:30 22:20

Hoyst: (Doblada) 17:45 22:15

NOSOTRAS

DIRECCIÓN: Filippo Meneghetti.

ACTUACIÓN: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Varanfrain, Hervé Sogne.

DURACIÓN: 92 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Romance | comedia | drama.

SINOPSIS: Nina y Madeleine, dos mujeres jubiladas, están secretamente enamoradas desde hace décadas. Aunque de cara a los demás no son más que dos vecinas, vienen y van de una casa a la otra compartiendo la ternura de una vida en común. Hasta que un día, su relación da un giro a causa de un suceso inesperado.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 20:00

TAXI DRIVER

DIRECCIÓN: Martin Scorsese.

ACTUACIÓN: Robert De Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Peter Boyle, Leonard Harris, Martin Scorsese, Joe Spinell.

DURACIÓN: 113 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 16.

GÉNERO: Drama | prostitución | crimen.

SINOPSIS: Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam, Travis Bickle (Robert De Niro) trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre insociable que apenas tiene contacto con los demás, se pasa los días en el cine y vive prendado de Betsy (Cybill Shepherd), una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Pero lo que realmente obsesiona a Travis es comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad. Y un día decide pasar a la acción.

HORARIOS

Hoyst: (Subtitulada) 22:00

HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

DIRECCIÓN: Chris Columbus.

ACTUACIÓN: Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Richard Harris, David Bradley, Matthew Lewis, Tom Felton, Alan Rickman.

DURACIÓN: 161 Minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Aventuras | fantasía

https://youtu.be/MziLH3uow6E

SINOPSIS: El segundo año de Harry Potter en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería estará opacado por la aparición de una serie de mensajes en las paredes de los pasillos de la escuela que advierten que la Cámara de los Secretos ha sido abierta y que el heredero de Slytherin matará a todos los alumnos que no provengan de familias con sangre mágica.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 19:15

PANTERA NEGRA 2: WAKANDA POR SIEMPRE

DIRECCIÓN: Ryan Coogler.

ACTUACIÓN: Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong, Letitia Wright, Martin Freeman, Angela Bassett.

DURACIÓN: 161 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

SINOPSIS: Tras la muerte del rey Challala, la reina Ramonda y sus subditos: Shuri, Baku, Okoye y las Dora Milaje, luchan por proteger su nación de las potencias mundiales que aprovechan la debilidad de Wakanda sin Pantera Negra. Mientras los wakandeses se esfuerzan por afrontar su futuro inminente, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia y Everett Ross y crear un nuevo camino para el reino del vibranium.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 15:45 19:05 22:25 (Subtitulada) 16:00 19:20 22:10 22:40 (Doblada 3D) 15:15 18:35 21:55

Hoyst: (Doblada) 13:40 17:05 20:30 (Doblada 3D) 14:10 17:35 19:00 21:00 22:20 (Doblada XD DBOX) 15:10 18:35 22:00

Monumental: (Doblada) 15:30 18:40 20:45 21:45

LA LUZ DEL DIABLO

DIRECCIÓN: Daniel Stamm.

ACTUACIÓN: Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Ben Cross, Colin Salmon, Nicholas Ralph.

DURACIÓN: 93 minutos.

CALIFICACIÓN: P/13 C/RES

GÉNERO: Terror, Thriller, Posesiones, Exorcismos, Religión.

https://youtu.be/spTOqMl1Fmo

SINOPSIS: Una joven monja, la hermana Ann (Jacqueline Byers), se prepara para un exorcismo y se enfrenta a una fuerza demoniaca que está misteriosamente relacionada con su pasado.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 16:55 21:45

LA SEÑORA HARRIS VA A PARÍS

DIRECCIÓN: Anthony Fabian

ACTUACIÓN: Jason Isaacs, Lesley Manville, Rose Williams, Lucas Bravo.

DURACIÓN: 92 Minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Drama.

https://youtu.be/uEGGwasREgs

SINOPSIS: Una nueva adaptación de la amada novela de Paul Gallico sobre una mujer de la limpieza en el Londres de los años 50 que se enamora de un vestido de alta costura de Christian Dior y decide apostarlo todo por esta locura.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:10 17:40

LILO, LILO COCODRILO

DIRECCIÓN: Will Speck, Josh Gordon.

ACTUACIÓN: Javier Bardem, Constance Wu, Scoot McNairy.

DURACIÓN: 106 Minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Infantil, Animación.

https://youtu.be/JZckRZLzmU4

SINOPSIS: Basada en la serie de libros best-seller de Bernard Waber. Cuando la familia Primm se traslada a la ciudad de Nueva York, su joven hijo Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Pero todo cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante que vive en el ático de su nueva casa al que le encantan los baños, el caviar y la buena música. Los dos se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deben unirse con el carismático dueño de Lilo, Héctor P. Valenti, para demostrarle al mundo que la familia puede venir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo en un gran cocodrilo cantante con una gran personalidad.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 14:10 16:35 19:00 21:30

Hoyst: (Doblada) 13:55 16:20

Monumental: (Doblada) 18:10

BLACK ADAM

DIRECCIÓN: Jaume Collet-Serra.

ACTUACIÓN: Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Aldis Hodge.

DURACIÓN: 124 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13 C/R.

GÉNERO: Ciencia Ficción, Acción.

https://youtu.be/kOFTZWyaOgc

SINOPSIS: Casi 5000 años después de que los dioses antiguos le confirieran los poderes todopoderosos y lo encarcelaran con la misma rapidez, Black Adam (Johnson) es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

HORARIOS

Hoyst: (Doblada DBOX) 19:50 22:45

Showcase: (Doblada) 14:00 16:45 19:30 22:15 (Subtitulada) 22:35

Monumental: (Doblada) 18:00 22:15

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA

DIRECCIÓN: Enrique Gato.

DURACIÓN: 90 minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Animación | Aventura.

https://youtu.be/y3lsN2ldXgs

SINOPSIS: A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptaran como a uno más, pero siempre acaba arruinándolo: cuando destroza un sarcófago y desata un conjuro, pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 14:50 17:05

ARGENTINA 1985

DIRECCIÓN: Santiago Mitre.

ACTUACIÓN: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Héctor Díaz, Alejo García Pintos, Claudio Da Passano, Gina Mastronicola, Walter Jakob, Laura Paredes.

DURACIÓN: 140 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Histórica | Drama.

SINOPSIS: Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

HORARIOS

Cines del Centro: (Castellano) 17:40 20:40

Monumental: (Castellano) 21:15

SONRÍE

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 14:40 17:20 19:50 22:20