¿Qué son los Golden Boyz? Me quedé pensando en esa pregunta acostada en mi cama. Venía de ver el estreno de “Tesoros Invisibles: Golden Boyz” que se hizo en Rosario, por primera vez, el jueves 5 de diciembre en el querido Cine Lumiere. Estaba emocionada y hasta impactada, no sólo por el contenido del documental sino por cómo fue recibido y celebrado por las casi doscientas personas que ese día llenaron la sala. La firme respuesta que, una y otra vez, venía a mi mente era: son el testimonio de la potencia. La evidencia de todo lo que el rap puede generar, tanto en lo personal como en lo colectivo, en jóvenes de una ciudad que no solo es una tundra sino, muchas veces, un pantano.

El documental fue realizado por Agustin Wicki y Santiago Galafassi, un periodista y un realizador audiovisual de la ciudad de Buenos Aires, amantes del rap que vieron en los Golden Boyz algo único e irrepetible, y quisieron registrarlo. Los directores contaron, al iniciar la proyección, que lo hicieron con financiamiento cero, es decir a puro pulmón y corazón, como se suelen hacer las cosas en el rap. Lo filmaron en Rosario y San Nicolás, durante parte del 2023 y 2024, buscando rastrear los orígenes de ese tejido de conexiones y vínculos que llevaron a conformar a uno de los colectivos más influyentes del underground rapero del país y la región. Alejados de lugares comunes y clichés recurrentes a la hora de representar al mundo del rap y su gente, Wicki y Galafassi supieron captar la magia y documentarla de forma magistral. Vieron los tesoros y le sacaron brillo.

Golden Boyz está compuesto por Troubless, Varoner, Sirio, Bruno Introini, Ialec OG, Irivrte y Julián Gomara. Pero lo cierto es que son muchos más que siete, son una gran familia que vincula a otros colectivos - como la BMK - y artistas cuyo objetivo claro es posicionar a Rosario en el mapa del rap nacional. En las 36 canciones que componen el álbum “Tesoros en la Tundra”, dividido en tres lanzamientos, Rosario aparece como figura repetida, como una especie de musa maldita que se ama y se odia al mismo tiempo. Golden Boyz no existiría sin Rosario y Rosario no sería la misma sin Golden Boyz.Si bien en la ciudad el rap hizo su aparición a fines de los 90, no es hasta la segunda década de los 2000 cuando empieza a tener mayor visibilidad. Las competencias nocturnas de freestyle de la Plaza San Martín, las conexiones con el skate en la explanada del Parque España, los vínculos profundos con el graffiti y el beatmaking como partes fundantes del movimiento hip-hop rosarino, incluso su enlace con el punk rock local; todo eso es rastreable en el documental. Su gran acierto es poder contar, a través de la historia del colectivo y sus miembros, la historia de todo un movimiento.

Todos los que asistimos fuimos testigos de cuáles son los tesoros necesarios para sobrevivir en la tundra. Es difícil poner en escrito toda la energía y la emoción que se vivió. Al finalizar la proyección hubo una ronda de preguntas a los directores y protagonistas, a cargo de Mariana Soto, que dejó ver que la magia sigue intacta y que hay rap para rato. Un joven en la mitad de la sala gritó “gracias por representar a la ciudad”. Otro, dejó la bandeja de garrapiñadas en el piso - ¿se consigue algo tan rosarino como esto? -, y empezó a entonar “Golden Boyz, Golden Boyz, vamos Golden Boyz”, con estilo futbolero, como sólo se le canta, en estas tierras, a quien se ama. La sala completa cantó con él. Porque si algo estaba claro para todos los presentes es que el logro histórico de haber llegado al cine es fruto del amor, la creatividad y la autogestión de toda una comunidad.

Se repite la proyección de “Tesoros invisibles: Golden Boyz” el día jueves 26 de diciembre a las 20hs en el Centro Cultural Cine Lumiere - Vélez Sarsfield 1027, Rosario.