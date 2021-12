Después del estreno de la última película de Spider Man, los fans del hombre murciélago ya empezaron a tachar palitos en la pared esperando el estreno de la película de The Batman.

Hace algunos días se dio a conocer un nuevo tráiler de manera internacional que mostró nuevas imágenes de la película y ahora desde la revista Empire no solo lanzaron nuevas fotos de The Batman, sino que también destaparon un par de curiosos antecedentes sobre la aproximación que tomará esta cinta a la historia de Bruce Wayne.

Particularmente el director Matt Reeves señaló que el uso de “Something In The Way” de Nirvana en el primer tráiler de The Batman no fue meramente una estrategia promocional, sino que también tendría relación con la versión del vigilante de Gotham que plasmará Robert Pattinson.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse ‘Something In The Way’ de Nirvana”, contó Reeves. “Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia. Así que comencé con la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en esta especie de mansión en descomposición”.

Así que todo apunta a que no solo veremos piñas, patadas y artilugios sino que también a un Robert Pattinson interpretando a un Bruce Wayne sufriente y perturbado que lleva sus últimos años trabajando para volverse el Batman que las películas anteriores se encargaron de mostrar.