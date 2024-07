El clima en la región regaló un fin de semana soleado en el que pudo hacerse ilusiones de primavera y extrañar el calorcito, quien quiso.

Pero no conviene vivir de sueños vanos. El invierno sigue lento y contento. Hace frío y se acabó. La temperatura de este lunes arranca desde los 2°C y no irá más allá de los 15°C en la primera tarde.

Si bien algunas nubes cubrirán de ratos y retazos el cielo, el sol aportará sus tímidos rayos a la luminosidad del día.

Hay un vientito suave desde el este que condimenta el ambiente para la fresca.

Consejo: no creerse que terminó la temporada invernal. El invierno todavía nos reserva una congelada de las que sabe. Es verdad: al menos, no ha caído la helada, pero a no descuidar los abrigos.