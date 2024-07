Sin emociones

En un pobre partido, Newell's empató en el Coloso ante Independiente Rivadavia La Lepra no pudo repetir la actuación ante Barracas Central del pasado viernes y no pasó del 0 a 0 contra el conjunto mendocino. El equipo de Sebastián Méndez no tuvo juego y dejó pasar una buena chance para seguir sumando de a 3.