No se siente el humo, y no hace tanto frío. Esas dos noticias son buenas para arrancar el martes. Hay una mañana fresca igual, nada de salir sin un abrigo, pero no pica el frío como el lunes. A la tarde podría salir tranquilamente una caminata por los parques porque será agradable.

El cielo está claro, sin nubes, ni humo. Parece increíble tener que aclarar sobre la presencia de humo, pero es un ingrediente más. A la tarde se esperan 24 grados que subirán el miércoles hasta llegar a los 27 grados. A una semana de la primavera, el clima empieza a armarse de a poco.