Por fin la mañana amanece bien primaveral. No hará falta ni siquiera una camperita liviana porque la temperatura será muy agradable e irá mejorando. Hoy no se para hasta los 29 grados. No habrá humedad por lo que no hará calor pesado.

El cielo será totalmente despejado desde el arranque. Ni una nubecita. Los próximos días seguirá el calorcito aunque con algo más de nubosidad. De a poco las mínimas empiezan a subir y en unas semanas ya serán altas.