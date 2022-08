Ante el contexto inflacionario del país y la negativa del gobierno provincial de no convocar a una reunión paritaria para discutir los salarios, los maestros de escuelas públicas y privadas y los trabajadores de la Salud nucleados en Siprus se preparan para comenzar este martes una nueva medida de fuerza. En este marco, en Rosario repudiaron los dichos del Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, quien aseguró que "si la inflación no se controla no hay paritaria que lo pueda solucionar", al ratificar la decisión del Gobierno de no atender el reclamo gremial y fijar la próxima instancia de diálogo en setiembre.

"Hay un profundo malestar en toda la docencia y los trabajadores estatales en general por la actitud absolutamente autoritaria del gobierno de no estar dispuesto a sentarse a discutir en paritarias", señaló en conferencia de prensa Juan Pablo Casiello, titular de la delegación Rosario de Amsafe, al tiempo que remarcó que "la respuesta ha sido contundente".

"El reclamo empezó en mayo cuando se presentó el pedido formal de reapertura. Con mucho optimismo preveíamos una inflación del 40 por ciento eso quedó muy lejos. Lo primero que se tendría que haber hecho es el adelantamiento de los tramos acordados. Las medidas de fuerza son una consecuencia de la falta de respuestas", señaló a su turno Beatriz Priotti, vocera de prensa de Sadop, y remarcó el "altísimo acatamiento" a la medida.

En este marco, denunció "maniobras que tienen que ver con una decisión de contratar reemplazantes y eso es boicotear una medida de fuerza. Además, instan a los padres a que manden a sus hijos a la escuela entendiendo la escuela como un depósito o una guardería. Ir a la escuela no es lo mismo que dar clases".

Por el lado de ATE Rosario, tomó la palabra la secretaria adjunta Lorena Almirón: "Es necesario un aumento de emergencia para poder pasar esta crisis fenomenal". Asimismo, expresó: "Repudiamos los dichos del ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri planteando que para qué va a haber paritarias si la inflación sigue creciendo".

"Es intolerable –añadió que el ministro siga saliendo a decir que la recomposición salarial no es necesaria. El Estado tiene los recursos. Si no hay respuesta vamos a continuar con las medidas de fuerza porque esta situación no se tolera mas", señaló por último Diego Ainsuain, presidente de Siprus.

Martes de paro, marcha y acto

Los profesionales de la Salud se sumarán con un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo pero manteniendo guardias mínimas, ATE Rosario desobligará entre las 7 y las 19, y los docentes públicos y privados llevarán adelante una medida de fuerza por 48 horas. La convocatoria a las 10 en la Plaza 25 de mayo, frente a la Municipalidad, para luego marchar hacia la Plaza San Martín, frente a Gobernación, donde se realizará un acto.