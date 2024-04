Diluvia en Rosario con ganas. El lunes será una extensión del fin de semana, no porque no se trabaje sino por el clima lluvioso constante. El agua no cesó desde el viernes y este lunes no es la excepción. Así que a sacar los paraguas y los pilotos porque se usará un día más.

La semana arranca con lluvia como sucedió toda la madrugada, pero a media mañana el agua cae a baldes. Las lluvias incesantes y suaves se convierten en tormenta fuerte por la mañana y luego en chaparrones a la tarde. Arranca frío con viento del sudoeste, luego se modera un poco. Sigue la humedad al palo. El martes estaría nublado y feo pero sin agua.