En medio de los homenajes a la bandera argentina y a su creador, la ciudad vuelve a ser protagonista del Encuentro sexogenérico más diverso, federal y popular del país, con una convocatoria de un millar de personas inscriptas, y la visita de militantes y referentes de 20 provincias.

La apertura tuvo lugar en el Centro Cultural Fontanarrosa, mismo espacio donde se hizo el primer Encuentro LGBT, allá por 1996 en el que participaron Carlos Jáuregui, Lohana Berkins entre otros referentes nacionales.

Transcurre este sábado en 25 talleres y actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de la Juventud municipal. Estos dos puntos serán unidos por la marcha convocada para esta tarde.

“Queremos construir un nuevo Encuentro con toda la mística y bagaje de historias tan valiosas, de vidas valientes y militancias disidentes que nos precedieron, que fueron fundando nuestra comunidad y nuestro movimiento LGTBIQNB+. Y con toda la potencia del estallido de luchas y visibilidad, multiplicación de activismos y conquistas de derechos de estos últimos 20 años”, anunciaron desde la Comisión Organizadora.

“Apenas empezó a andar este nuevo gobierno, supimos que íbamos a tener que redoblar esfuerzos para estar en las calles enfrentando sus políticas de miseria planificada, que como siempre nos afectan particularmente. Y también construyendo estrategias frente a la violencia y ataques hacia nuestra comunidad, como fue la Masacre de Barracas y el triple lesbicidio” afirmaron.

Testimonios

Me llamo Carina Villagra, mi identidad es lesbiana, soy de Río Grande, Tierra del Fuego.

La llegada: Es muy lindo volver a encontrarnos, después de tantos años que no se hace un encuentro. Significa esperanza y amor, ver toda la cantidad de gente, distintas edades, distintas generaciones. Yo ya estoy terminando mi camino de militancia, ya como que estoy cansadita, pero debemos haber hecho las cosas bien porque se sembró una semilla hace muchos años y creo que por ahí se nota que está floreciendo.

Sobre la realidad: Veo muchos jóvenes, chicas, chicos, chiques, que están viviendo, a pesar de la realidad que estamos viviendo, se ve que están siendo libres y felices. Y eso es lo importante, eso es muy importante, que las juventudes sean felices y se sientan libres de poder vivir lo que nosotros no pudimos vivir, porque nosotras nuestra realidad fue otra y construimos esto para todos ellos que pueden estar, vivir su sexualidad libre y felices. Y eso es muy importante.

No conocía a Rosario, es la primera vez. Vine desde Tierra del Fuego decidida. Desde allá me vine porque nos merecíamos esto. El colectivo merecía tener un encuentro como este que estamos viviendo. Y la verdad que aprovecho para felicitarles a todos por la organización que están llevando y seguir construyendo, hacer un encuentro como este no es fácil. Así que mis felicitaciones a toda la gente de Rosario y muchas gracias por el recibimiento tan caluroso.

Mi nombre es Guillermo, soy chaqueño pero ya soy rosarino.

La llegada: Para mí el Encuentro es soñado. Yo me pellizco el brazo porque vine al primer encuentro. Era estudiante, había venido del Chaco, me instalé acá, y una amiga, Anabella, me dice, Guille, hay un encuentro de lesbianas y gays, tenemos que ir. Es en el Rivadavia, porque en esa época se llamaba así... Y yo dije, no, tengo un examen, no puedo. Y cerró los libros y me trajo acá. No tengo grandes registros de ese encuentro, solo que nosotros éramos muy jóvenes, y era toda gente vieja, como yo ahora que tengo 53. Vinieron unos gigantes, estuvieron desde Lohana Berkins a Carlos Jauregui, todos. Recuerdo que fue en la Semana Santa del 96. Y bueno, volver ahora y ver esta plaza llena de gente, de todas las edades para mí es algo maravilloso. Gracias por el transporte gratuito. La verdad que estoy muy, muy contento.

Sobre la realidad: Sin abundar en sadomasoquismo, se puede decir que Rosario está igual, esta Rosario que nos acoge, que es nuestro hogar, que acoge a los visitantes de diferentes provincias, que ahora está acá haciendo la Kikí, todes bailando y cantando al aire libre. Me quedo con eso, mi reflexión es que a pesar del mambo negro, nosotros ponemos un mambo arcoíris.

Mi nombre es Ivana Aguilera, soy cordobesa hace 38 años, pero nací en Rosario. O sea, soy cordobesa, pero bueno, tengo toda mi familia sanguínea y mi primera militancia, que empezó en Rosario. Justamente acá, en esta cortadita -señala para Barón de Mauá- ahí también fue mi primera detención, a los 13 años de edad. El 15 de agosto de 1976.

La llegada: Soy ex presa política, pude acceder a un juicio de lesa humanidad y demás. Entonces he venido, después de muchos años a Rosario, pero este viaje en particular tiene una connotación muy especial. Es volver a encontrarnos, porque en el 86 nos reunimos para conocernos, porque entendíamos que teníamos que empezar a hacer una agenda colectiva, porque solites en cada provincia no podíamos hacer nada, porque no teníamos ni identidad en el 86. Así que nos encontramos justamente para eso, y para llevar adelante políticas colectivamente. Y este encuentro, 28 años después, me emociona porque estamos nuevamente en lucha, reorganizándonos, en este caso para defender o ver cómo vamos a sostener esas conquistas que tenemos y que todavía al día de hoy, más allá de que son conquistas, estamos luchando para que se transformen en derechos. Entonces es importante reencontrarnos, reorganizarnos y nuevamente colectivamente pensarnos aquellos que pensamos parecidos e incluso aquellos que piensan diferente, ver cómo todos esos pensamientos podemos llevar adelante una política que nos cuida a todas y a todos.

Sobre la realidad: Es muy particular lo que está pasando, sobre todo con estos gobiernos de derecha. Y lo que tiene de especial y que me llama mucho la atención, que es donde tenemos que trabajar y poner el punto, es porqué tanta gente joven y sobre todo de nuestro colectivo acompañan estas políticas de derecha. Creo que desde el colectivo, sobre todo los adultos mayores y demás, en algo hemos fallado. La falla fue en la responsabilidad política que tienen los dirigentes, pero nosotros como históricas, por así decirte, o militantes de primera hora, no nos hemos percatado de acompañar a los pibes en esto. Entonces, en eso tenemos que trabajar: pensar qué nos ha pasado. No enojarnos con aquellos que han votado esto. Estamos a tiempo de autocrítica y reconstrucción. Sin autocrítica, no tiene sentido que nos juntemos. Si no criticamos, si no debatimos qué hicimos mal, sin enojarnos, simplemente entendiendo que no era lo correcto el camino que teníamos que hacer, no tiene sentido. Esto es para modificar todo aquello que hicimos mal. Estamos acá para evolucionar, no para involucionar.

Soy Marce de José C. Paz.

La llegada: Caímos en los festejos del Día de la Bandera y dije, bueno, ¿vamos a llenar de colores este día? Así que, muy emocionado. Venimos de un municipio donde tratamos de hacer la Marcha del Orgullo con muchas dificultades, en San Miguel, que está al ladito donde vivo. Y bueno, un poco con esa experiencia, la idea es llevarnos más ganas y más experiencias y poder fortalecer, sobre todo en este contexto donde hay mucha negación de derechos, donde se nos usa para legitimar un montón de políticas de ajustes.

Sobre la realidad: San Miguel viene ganando todos los premios, municipio facho, anti derecho, y nuestra idea es poder decir que existimos y resistimos. Por eso estamos ahí juntándonos con un montón de disidencias del lugar, y logramos hacer la primera Marcha del Orgullo en San Miguel el año pasado. Estamos dando un pasito más, que es conocer otras experiencias de militancia y de defensa de nuestros derechos para seguir fortaleciendo estos procesos. Y ahora, estamos proyectando la primera marcha en José C. Paz, seguir fortaleciendo Malvinas Argentinas y trabajar en todo el Conurbano profundo.

Soy Claudia Barreto, de Malvinas Argentinas, del Frente 20 de Agosto de Buenos Aires.

La llegada: Este Encuentro, en estos tiempos tan crueles y tan odiosos hacia nuestra comunidad, es pura empatía hacia nosotros mismos. La lucha, el estar, el bancar, el sentido común que venimos hace muchos años cultivando desde el colectivo LGBT.

Sobre la realidad: Esta situación de odio y racismo que se está viviendo, con desfinanciamiento y cierre de organismos es repudiado totalmente por nosotros. Fijate, el femicidio de Barracas. Eran dos parejas que estaban durmiendo y por odio la mataron. La prendieron a fuego. Ahí está el caso. Lo que pasó este mismo 12 de junio. Todavía siguen cinco compañeros detenidos por ir contra la ley base. Y hay una lesbiana que la está bancando con todo el peso de la ley porque ella milita en otras organizaciones sociales. Estuvo en Mar del Plata, ahora estuvo en Loma de Zamora. Y por lesbiana sigue presa, por militar sigue presa. Entonces eso te genera un rechazo total hacia este gobierno fascista y odiante hacia nuestras comunidades.

Me llamo Martín, soy de Buenos Aires.

La llegada: Esta es la primera vez que vengo. La verdad que es muy lindo. Me gusta la energía que hay. Es muy importante que se haga. Tenemos que estar todos unidos. Más con el gobierno que tenemos. Que nos tocó. O que votaron.

Soy Fede de Avellaneda.

La llegada: Estoy con mucha expectativa porque no conocía Rosario y es mi primer encuentro, más allá de que hacía mucho que no se hacía, me gustaría encontrar esta red que parece ser grande en militancia. Si bien yo milito, pero no en espacios específicamente LGTB, así que es una oportunidad para mí poder meterme en esta red y este entramado que parece potente.

Sobre la realidad: El crecimiento del fascismo no me deja de sorprender día a día porque avanza muy fuerte. Creo que estos espacios son muy necesarios para esta coyuntura porque las políticas neoliberales apuntan al individualismo y a la segmentación y estos espacios apuntan más a agruparse, a encontrarse, a compartir y me parece que eso está bueno.

Yo soy Octavio, de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

La llegada: Al llegar a Rosario, sentí mucha alegría, lo cual está bueno porque es una época un poco difícil para sentir alegría, encuentro, comunidad. Creo que un poco esperaba eso y un poco lo estoy viendo y me alegra sentirlo estando acá, en el Encuentro.

Sobre la realidad: Creo que el Encuentro es súper importante porque es una época en la cual, más allá de las políticas neoliberales y de ajuste, todo ese sistema nos lleva o nos va llevando a ocuparnos mucho de nuestra propia subsistencia y eso quizás podría llevarnos a encerrarnos sobre nosotros mismos, a tratar de sobrevivir, sobrellevarla y mirarnos un poco el ombligo y nuestra propia realidad. Y siento que estos espacios lo que hacen es al revés, como abrir eso, dejar de mirarnos el ombligo, mirar hacia afuera, mirar a los compañeros, mirar al otro y poder construir desde ahí, poder compartir nuestras experiencias cotidianas que están atravesadas por todo esto. Y siento que son súper necesarios porque son respiros que nos dan esperanza para poder construir algo distinto. El encuentro, es la única forma para mí.

Mi nombre es Héctor, soy de San Miguel provincia de Buenos Aires, el conurbano.

La llegada: Llegué recién, hace 5 minutos. Llegar a un encuentro como este, en este contexto, es buscar como siempre un poco el hogar, el cobijo, Como el espacio de encontrarnos y poder charlar. Más allá de que hay unos lineamentos de poder discutir cuestiones, creo que hay algo del encuentro y del abrazo, de encontrarnos entre nosotras mismas, que es importantísimo. Y que es un poquito también como el ambiente de las maricas y las disidencias siempre como de la fiesta, y además la del rosqueo, como para sumarla a eso.

Sobre la realidad: Respecto al odio y la realidad que se vive en el país, es todo preocupación principalmente. Preocupación porque creo que hay algo que no se registra, que tiene que ver con la posibilidad de perder aquello que construyó durante tanto tiempo. Creo que estos espacios de encuentro nos pueden dar la posibilidad de pensar herramientas para poder llevarlo adelante. Y de última, estrategias para sortear lo que vaya sucediendo acá. A que se prenda un poquito de fuego más todo. Ojalá que no suceda, pero para mí tenemos que estar atentos a eso.

Yo soy Ariel Castillo, soy de acá, de Rosario.

La llegada: Vivo acá nomás, a una cuadra. La verdad que la estamos pasando de primera. No estoy en ningún impulso político, me sorprendió. Pero esto es bueno, porque se junta la gente, se hace amistad, se la pasa la piola. Está muy bueno, me gusta, más allá que uno tenga algunos quilombos personales, pero vi luces, vi ruidos, música, colores y me acerqué. La verdad que es un ambiente joya, simple, acá se juntan todos los sexos, loco. Todos los cuerpos, es hermoso.

(fuentes: Manuel López - prensa Encuentro LGTBIQNB+ / testimonios Diego Fiori)