La Intersindical Rosario, organización que nuclea a varios de los gremios más importantes de la ciudad, emitió un duro comunicado contra el presidente Javier Milei y sus políticas de ajuste, a raíz de su visita al Monumento este 20 de junio para el acto por el Día de la Bandera.

En el mismo, declararon a Milei “persona no grata” y exigieron que “no venga a Rosario junto a sus cómplices enemigos de la patria”, repudiando “enérgicamente” sus políticas “que hunden al pueblo a la pobreza y al desempleo”.

En idéntica sintonía, también la departamental Rosario del Partido Justicialista se sumó a los repudios a la visita presidencial y publicó un documento en el que repasan diez de las consecuencias que tiene el plan económico del Gobierno nacional en Rosario y la región.

Con el título “20 de junio, patria o colonia. Milei persona no grata”, el comunicado de los gremios rosarinos asegura que el presidente es “un instrumento del poder extranjero, representante de la extrema derecha” y “una herramienta fundamental para las grandes corporaciones, retomando el plan económico de 1976, desplazando la industria nacional, caracterizado por la persecución, la criminalización y estigmatización de los sindicatos, organizaciones sociales y populares”.

Bajo esa perspectiva, aseguraron: “Los Trabajadores de Rosario no vamos a permitir más abusos excesivos de poder, descalificativos permanentes y la falta de empatía con los más vulnerables, por ello, nuestros gobernantes y representantes políticos, quienes fueron elegidos para cuidar nuestros intereses y derechos, NO pueden permanecer callados y celebrar la presencia de un Presidente, que los ha calificado de todo, que con aprietes públicos los ha intimidado para obtener apoyo, que con migajas hace que cedan sumisos haciéndolos cómplices de una violación a los derechos humanos y la Constitución Nacional”.

En esa línea, instaron a los “gobernantes de Rosario y Santa Fe” que “se expresen públicamente” en contra de la utilización de términos como ‘terroristas”, ya que “nos lleva a la última dictadura militar, donde se le aplico dicho calificativo a luchadores gremiales y sociales para así, poder secuestrarlos, torturarlos y quitarles la vida y toda garantía constitucional”.

“La Patria está en peligro y nuestros gobernantes no son ajenos, no es momento de especulación política, el autoritarismo y la implementación de este régimen económico, es inadmisible”, sentenciaron.

Con esta premisa, los sindicatos rosarinos reclamaron a Milei “que su validación sea de cara al pueblo de Rosario, evitando cualquier mención a Belgrano, la Paz o la Patria en sus dichos”, y exigieron “la inmediata liberación de quienes se encuentran presos con cargos inventados, acusaciones falsas y detenidos de forma ilegal, quienes, además, son utilizados para generar miedo y terror en la población que no comparte sus formas”.

“Rosario, es reconocida como la capital nacional de la resistencia, la memoria nos mantiene en la lucha y no vamos a permitir el avasallamiento de los derechos civiles, sociales y laborales. Javier Milei es una persona no grata, exigimos no venga a Rosario junto a sus cómplices enemigos de la patria. Que viva Manuel Belgrano, que viva la celeste y blanca, que viva la Argentina. La soberanía y la patria no se negocian”, finalizaron.

¿Cómo repercuten las políticas del Gobierno nacional en Rosario?

En paralelo pero en consonancia, el PJ rosarino también elaboró un documento para repudiar el arribo de Javier Milei a la ciudad, en lo que será su primera visita desde que asumió el pasado 10 de diciembre.

En el mismo, titulado “Milei: no sos bienvenido”, se explayaron acerca de “10 consecuencias de su plan económico en Rosario y la región”.

Estos son los ítems que describió el Consejo Ejecutivo Departamental Rosario del Partido Justicialista:

1- Milei está llevando al cierre a los comercios y las pymes rosarinas.

Rosario y la región viven, por sobre todas las cosas, del mercado interno. Y la capacidad de consumo de las y los rosarinos se ha visto fuertemente afectada desde que asumió Milei. La devaluación del 118% llevada adelante en diciembre, y una inflación que superó el 90% acumulado, provocó una caída estrepitosa de salarios y jubilaciones. No hay poder de compra. Y eso se nota en todos los centros comerciales de Rosario y de los municipios del Departamento. Si a eso le agregamos los incrementos en tarifas y alquileres, no hay comercio ni pyme que aguante.

2- Milei está multiplicando los despidos y los trabajadores y trabajadoras ganan cada vez menos.

Contracción del empleo, reducción de puestos de trabajo y aumento del sector informal, son las dimensiones del escenario de recesión que padecen cotidianamente rosarinos y rosarinas. La industria de línea blanca, con fuerte presencia en el Gran Rosario, ya achicó, desde la asunción de Milei, el 30% de su plantel de trabajadores. Se multiplican los despidos, las suspensiones y la reducción de turnos de producción. La construcción por su parte, también sufrió un fuerte impacto, que se explica mayormente por el freno nacional a la obra pública y el escaso movimiento de la obra privada. Se suma también el desempleo por goteo en pymes, comercios, bares y restaurantes que cierran.

3- Milei está condenando a la exclusión social a las y los jubilados.

La jubilación es un derecho y no la variable de ajuste del plan fiscal que impulsa el gobierno nacional. Los recortes en jubilaciones explican un tercio del ajuste que realizó el gobierno nacional en los primeros meses del año. Los casi 200 mil jubilados y jubiladas nacionales que hay en Rosario y la región sufrieron una brutal pérdida de su poder adquisitivo y. al mismo tiempo, los están condenando a un deterioro cada vez mayor en sus condiciones de vida. A eso hay que sumar el aumento brutal del precio de los medicamentos y alimentos, esto último agravado por la carencia del aporte alimentario de PAMI para los afiliados de hasta una mínima y media (no se paga desde diciembre). El plan de Milei de eliminar las moratorias previsionales, como indica la Ley Bases, genera una enorme incertidumbre en miles y miles de vecinos del Gran Rosario que están próximos a la edad jubilatoria pero no tienen los años de aportes suficientes.

4- Milei está provocando una crisis alimentaria inédita.

Más del 20% de las y los rosarinos reciben algún tipo de asistencia alimentaria y el incremento de la demanda es creciente, rondando el 30%, como viene observando Cáritas desde hace meses. Según datos del Banco de Alimentos Rosario (BAR) más del 70% de las organizaciones que distribuían alimentos sufrieron interrupciones en la recepción de los mismos. El funcionamiento de merenderos y comedores comunitarios está sumamente afectado. El crecimiento del número de personas en situación de calle es evidente, basta con caminar por la ciudad para percibirlo.

5- Milei está desfinanciando a la universidad pública.

El gobierno nacional llevó adelante un ajuste sin precedentes en el financiamiento universitario. Aún no se logró recomponer el brutal manotazo en los gastos de funcionamiento de la UNR, afectando enormemente la marcha cotidiana. La paritaria docente sigue sin encaminarse. Las obras de infraestructura universitarias que se llevaban adelante con aportes nacionales, están paralizadas (Odontología, Ciencias Médicas, Agrarias). Tampoco hay becas nacionales para los estudiantes.

6- Milei está poniendo en riesgo a la ciencia y tecnología de la región.

El sector está atravesando el peor ajuste en su historia: falta de recursos para sostener los institutos, despidos arbitrarios, recortes de becas y fondos para financiar proyectos. Los laboratorios de ciencia y tecnología de la región están con dificultades para adquirir insumos y poder funcionar. Esto lleva a nuestro complejo científico-tecnológico a enfrentarse con serias dificultades para seguir desarrollando sus tareas. Desde Conicet Rosario advierten sobre una posible fuga de investigadores como también sobre el riesgo de la continuidad de proyectos con años de desarrollo.

7- Milei interrumpió todas las obras públicas en el Gran Rosario.

Todo está absolutamente frenado: las obras en la cascada del Saladillo; el Acueducto Gran Rosario; obras de integración socio urbana en barrios populares; mantenimiento de corredores viales; construcción de aulas y comedores universitarios. El parate en la obra pública es total, con graves consecuencias en el empleo y en el financiamiento de las pymes contratistas de la región. Intendentes de la zona vienen denunciando las consecuencias negativas en la seguridad vial de la falta de mantenimiento en las rutas de la región.

8- Milei quiere poner de rodillas a los municipios y las comunas.

La caída de las transferencias que la Nación realiza a las provincias tiene consecuencias negativas para los municipios y las comunas que tienen que enfrentar más gastos con menos recursos. Esto no solamente afecta al pago de salarios, también afecta la prestación de servicios básicos e imposibilita llevar adelante obras de infraestructura con el ritmo que se venían desarrollando. Además, la demanda social creciente tiene en los municipios y comunas de la región la primera ventanilla para su contención.

9- Milei está llevando al quiebre a la industria de la región.

Un alto porcentaje de las empresas industriales han reportado disminuciones en sus ventas, ajustes en sus niveles de producción y dificultades para mantener sus plantillas de personal. Las políticas "anti-industriales" de Milei como el aumento en los costos de producción, el cese de los incentivos crediticios, la apertura de las importaciones, la recesión generalizada y la contracción del mercado interno, resultan en un combo fatal para las industrias en Rosario y la región. La sanción del RIGI (presente en la Ley Bases, impulsada por Milei) no solo compromete la soberanía nacional, sino que pone en riesgo toda la industria regional y sus puestos de trabajo.

10- Milei está implementando un tarifazo que va a destruir la actividad económica y a las clases medias.

Este mes, la energía eléctrica va a aumentar alrededor de un 65% para los usuarios de ingresos bajos y medios. Se estima que el gas va a aumentar entre un 300% y un 1000% en relación al invierno pasado. El boleto de colectivo en Rosario pasó de $ 180 (10 de diciembre 2023) a $940 en la actualidad, producto de la reducción de los subsidios nacionales y el aumento de los costos de funcionamiento. Seguir siendo afiliado a una prepaga es una carga cada vez más pesada.