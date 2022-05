Se presentó "Cuidar en Igualdad", un proyecto que busca ampliar derechos

El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto "Cuidar en Igualdad". Fue en el marco del Encuentro Internacional por la Vivienda, el Ambiente y el Hábitat Popular en la Casa Rosada, del que participaron participaron colectivos de mujeres y de la diversidad, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto de ley será enviado al Congreso y promueve la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, una iniciativa que surge para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho.

"La ley es necesaria para que la suerte de las mujeres y los derechos de la igualdad no queden en una declamación política", sostuvo el presidente Alberto Fernández. "Cuidar en Igualdad sigue la senda de seguir ampliando derechos, de reconocerle a la mujer que cuida lo que representan para el desarrollo social ese cuidado", remarcó y planteó que "es un avance en la ampliación de derechos".

Además, aseguró que la ley "Cuidar en Igualdad" es para que "se vuelva un derecho permanente en la Argentina y gobierne quien gobierne esto sea respetado".

Números que alarman

El 28 de abril se presentaron los datos preliminares de la actualización de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo realizada por INDEC entre octubre y diciembre del año pasado. Los últimos datos nacionales disponibles datan de 2013 y provenían de un módulo anexo a la Encuesta Permanente de Hogares. Del estudio se desprende algo que ya se intuía: gran parte del trabajo no remunerado y que genera valor en la cadena productiva es realizado por mujeres.

De acuerdo con la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL), entre las actividades que realizan las personas se distinguen tres grandes grupos: actividades personales, actividades laborales y, finalmente, trabajo no remunerado.

La proporción de mujeres que realiza actividades productivas, es decir, que realiza trabajo en la ocupación o no remunerado, es del 94,6%, mientras que entre los varones lo hace el 90,2%. La diferencia a favor de las mujeres surge no de la ocupación remunerada, sino por el contrario de las tareas de cuidado y trabajo doméstico para el propio hogar o de miembros de la familia no pago. El 91,6% de las mujeres realiza estas tarea contra el 73,9% de los varones de 14 años y más. En cuanto al trabajo remunerado el porcentaje de varones que lo realiza (55,5%) supera al de sus pares mujeres (36,9%).

Lo que propone el proyecto de ley Cuidar en Igualdad

El nuevo proyecto amplía y crea nuevas licencias -como la licencia por violencia de género hasta 20 días por año- y promueve la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina.

Se amplían las licencias para madres y personas gestantes de 90 a 126 días, para padres y pareja no gestante se pasa de 2 días a 90 días en el transcurso de 8 años. También se incorporan las licencias para padres y madres adoptantes.

Un dato no menor es que estas ampliaciones y nuevas licencias no serán financiadas por los empleadores sino que será el Estado a través de la cartera de seguridad social el que subsidie estos costos.