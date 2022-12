Poesía, música y resistencia en un solo reclamo: ¿Dónde está Tehuel?

El Colectivo de Autoconvocadxs por Tehuel Rosario invita al Festival "Existimos porque resistimos", a 21 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. La jornada de lucha será este domingo a partir de las 16.30 en Cochabamba y Berutti.

"Realizamos el Festival a 21 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre porque nos seguimos preguntando ¿Dónde está y por qué nunca lo buscaron como corresponde?", explicaron desde la organización. El Festival contará con la presencia de poetas, bandas en vivo, noise, Djs y taller de runway. "Todo será una excusa para encontrarnos y seguir exigiendo, como todos los meses, su aparición con vida", resaltaron.

"Estos encuentros van más allá de este reclamo. Encontrarnos nos lleva a compartir las múltiples situaciones de vulnerabilidad a las que estamos expuestos día a día como Colectivo", remarcaron desde la organización de la actividad.

La lista de las vulnerabilidades abarca todos los ámbitos, públicos y privados: violencia médica, policial, de parte de las instituciones educativas, de las familias, caminando por la calle, precarización laboral, inestabilidad habitacional, "y muchísimas formas más de agresión y marginalización que vivenciamos por el mero hecho de existir por fuera de una norma cis-sexista que a fuerza nos intentan imponer desde que nacemos".

"Estamos acá, somos trans, somos travestis, somos no binares, somos agénero, somos intersex, somos todo eso que le molesta al cis-sexismo, y no nos vamos a callar, no vamos a dejar de habitar las calles, las aulas, las oficinas, los semáforos, el transporte público, y todos y cada uno de los espacios que elijamos habitar, porque son nuestros y nos corresponden, porque estamos juntes y cada día más cerca, y es por esa hermandad a la que apostamos, sabemos que por más violencia que recibamos vamos a seguir estando acá cada día más fuertes porque existimos porque resistimos".

El festival de este domingo arrancará a las 16.30. La grilla de las distintas propuestas:

17h - Taller runway x Casa Kaos

18h - Poesía: Maxima Eva, Bruno Cilantro, Aguaí, Eltopo

18.30h - Noise: Tu Primah, Autoginefilia, Irakundos

19.30h - Música en vivo: Mundialmente Famosas

20.30h - Música en vivo: La Fruta Madre

21.30h - Dj: El Viejo