La Asamblea Nacional (Cámara baja) del Parlamento de Francia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que ratifica la prohibición de las llamadas “terapias de conversión” que procuran “curar” la homosexualidad, informó la prensa local.

La iniciativa, aprobada este martes en primer debate bajo un procedimiento acelerado, propone penar con dos años de prisión y 36.000 dólares de multa a quienes apliquen esas supuestas “terapias”.

Asimismo, postula tres años de cárcel y multa de 54.000 dólares para el caso de que la víctima sea menor de edad, informó la agencia de noticias AFP.

El proyecto aún debe ser votado en el Senado, que corre contra el tiempo porque el Parlamento cerrará su actividad a fines de febrero próximo, debido a las elecciones generales de abril.



“No hay nada que curar, ser uno mismo no es un crimen, no se debe buscar cambiar la identidad de género o la orientación sexual de las personas”, afirmó la ministra de Igualdad, Elisabeth Moreno, y subrayó que la iniciativa permitiría “salvar vidas”.



Aunque la movilización de asociaciones Lgbitq+ y otras organizaciones está en aumento, en Francia hay poca información estadística acerca de las presuntas “terapias de conversión”.



No obstante, en 2019, la diputada Laurence Vanceunebrock, del partido mayoritario LREM, del presidente Emmanuel Macron, y su colega de izquierda Bastien Lachaud, afirmaron que había “un centenar de casos recientes” y se preocuparon por “el aumento de las denuncias”.