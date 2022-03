El pasado 10 de marzo se realizó en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349) la inauguración del espacio Memoria, Verdad y Justicia, que tiene como objetivo capacitar en artes y oficios a mujeres travesti trans de la ciudad.

Algunas de las propuestas de este nuevo lugar son depilación láser para mujeres del colectivo, producción y venta de alcohol en gel, decoupage, encuadernación artesanal, producción de artículos de limpieza, souvenirs, bijouterie, confección y venta de trucadoras y barbijos, orientación laboral y apoyo escolar.

La iniciativa es impulsada por Claudia Flores, activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, madre y trabajadora municipal, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario. El local 4 de La Toma ya está listo, con el frente pintado de rosa, celeste y blanco que embanderan con orgullo la nueva propuesta. Se suma el brillo en marcos, ventanas y pisos que la propia Flores se encargó de embellecer.

Espacio de reparación histórica

Mientras mira con nostalgia el retrato de su amiga y militante trans Alejandra Gonzalez, fallecida en 2017, explica el nombre de su emprendimiento: “Este espacio viene a reparar, para no caer en el olvido. La justicia la construimos haciendo algo distinto a lo que hicieron con nosotras”.

Esta histórica militante y activista LGBTIQ+, oriunda de la ciudad de Mendoza, llegó a Rosario hace décadas. Fue una de las primeras personas en integrar organizaciones pioneras como el Colectivo Arcoiris, GeTra (Género Travesti) y Comunidad Trans Rosario, en busca de denunciar y reparar las violencias y la persecución policial en los '90 a cargo de la división policial de Moralidad Pública. “Era muy estresante vivir perseguidas y con miedo. Cuando nos llevaba la policía por averiguación de antecedentes o por los edictos que nos incriminaban, nos soltaban cuando querían”, contó.

También explicó que siempre faltaron oportunidades y que, durante el tiempo que ejerció el trabajo sexual, fue muy duro darse cuenta de que las compañeras más grandes no llegaban a los 40 años. “Era muy triste, porque en ese entonces no había idea de futuro para nosotras. Y con la militancia nos cambió la vida, porque logramos un montón de cosas: la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans, que fue el que me permitió entrar a trabajar en el Estado y también pensar en cuál es mi aporte para esas compañeras que aún no tienen un lugar”.

A diferencia de años anteriores, Flores tiene esperanza al ver que hay compañeras que pueden elegir estudiar, aprender oficios, trabajar. “Y de esto se trata este espacio, para que ellas puedan capacitarse y emprender de manera autogestiva”, sostuvo.

En ese sentido, agradece el acompañamiento de la Dirección de Diversidad Sexual, dependiente de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, porque fue el espacio que posibilitó la articulación con la Dirección General de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, “para que hoy estemos acá y poder ofrecer un abanico de actividades que de otro modo hubiese sido muy difícil”.

Memoria, Verdad y Justicia funciona de lunes a viernes y la inscripción para sus talleres y capacitaciones es a través del siguiente contacto telefónico: +5493416045745.