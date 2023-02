La joven del video del intendente de Concordia negó que la haya tocado

Tras el escándalo generado por un video en el que el intendente de Concordia, Enrique Cresto, aparentemente toca de forma indebida a una mujer en medio de un carnaval en Entre Ríos, la joven involucrada habló sobre lo ocurrido y aseguró que es falso. “Voy a usar estas redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira”, indicó en un mensaje que compartió con la esposa del funcionario peronista, Leticia Ponzinibbio, y que fue republicado por ella.

“Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos, lo saludé y me volví a mi lugar”. Luego aclaró: “No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada”. “Me parece muy buena persona”, agregó.

“Todo esto me pone mal, me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen”.