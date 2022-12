Julieta Prandi confirmó que su ex marido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, irá a juicio por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, y la famosa conductora se refirió al avance en su causa: "Esperemos que en marzo tengamos novedades de cuándo va a ser el juicio. Es un gran avance. Podrían haber hecho, como venían haciendo hasta ahora, que es mirar para otro lado".

La conductora se mostró con un alivio luego de meses de pericias y estancamiento de su causa: "El juez pidió la elevación a juicio oral contra mi ex después de escuchar a la perito oficial por la pericia que me hicieron a mí, donde se hablaba de los rasgos y signos de abusos y violencia que tuve que padecer y en donde se demuestra que no estoy mintiendo.Es un alivio, igual entiendo que puede haber una apelación más".

Más allá de esto, resta esperar que en San Isidro "la parte de familia empiece a mover un poquito los expedientes y a trabajar, que hay mucho que hacer", aclaró la conductora en diálogo con TN Show.

La conductora televisiva contó que le impuso una restricción de acercamiento por un plazo de seis meses, pero que no se hizo lugar al pedido de la defensa de la actriz de colocarle una tobillera electrónica o embargarle las cuentas.

El ex marido de la conductora no puede acercársele a menos de 300 metros de distancia, y el Juzgado Nº 3 de Garantías de Escobar agravó la imputación por haber causado "un grave daño en la salud mental de la víctima".

"Si denuncia tiempo después de haberlo pasado, pareciera que deja de ser víctima para ser victimaria. Está todo al revés. Somos nosotras las que tenemos que pasar por las mil pericias. Yo ya pasé por una pericia oficial en donde se dictaminó que tengo todos los signos y rasgos de haber padecido violencia y abuso. Que no fabulo, que no miento, que no estoy delirando. Él se negó a realizarse las pericias y se negó a declarar también", finalizó la conductora televisiva.