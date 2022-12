La selección argentina se metió en semifinales de la Copa del Mundo en Qatar y los tenistas rindieron sus honores en las redes sociales, además de dedicarles “sentidas” palabras a la actuación del árbitro del encuentro, el español Antonio Mateu Lahoz.

Uno de los más efusivos fue Juan Martín de Potro quien en su cuenta de Twitter celebró el triunfo de los albicelestes ante Países Bajos con un “VAMOOOS ARGENTINAAAA” e insultó al referí recordándole a su madre y tratándolo de “ARBITRO PAYASOO”.

En tanto que Diego Schwartzman aclamó el penal decisivo que le dio al país el pase a semifinales: “Y quien iba a patear el 5to si no era Lautaro. La que tenía que entrar…entró. También dejó alguna dedicatoria al responsable de impartir justicia dentro de la cancha, cuando pasaban los minutos y no daba por terminado el partido durante el segundo tiempo.

En tanto que el actual capitán del equipo argentino de la Copa Davis, Guillermo Coria, posteó una foto de Lionel Messi abrazado con el Dibu Martínez con la frase: “ELLOS” y un corazón y en su cuenta de Instagram subió varios videos de los festejos de su familia.

La mejor tenista de todos los tiempos, Gabriela Sabatini, también quiso hacer su aporte en este gran momento y escribió: “Son muy grandes!!!!! Vamos Argentinaaaaaa!!!!! Y le sumó al texto varias imágenes del equipo albiceleste celebrando el triunfo.

David Nalbandian, en vivo y directo desde Qatar, publicó un video junto a su hijo gritando el último gol de penal de la selección. Los dos con la camiseta del 10.

La celebración tomó ribetes internacionales y la ex número uno del mundo, bielorrusa Victoria Azarenka se sumó a la alegría de los argentinos, con la foto del Dibu escribió: “Bravo”, pero esa no fue la única publicación, agregó varias más con palabras de aliento. Y como si fuera poco, el británico Andy Murray destacó una jugada de Messi: “That pass from messi”.