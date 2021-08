La víctima del cautiverio que durante 23 años soportó los abusos psicológicos, físicos y sexuales de Oscar Racco, dialogó aliviada con la prensa a poco de conocer que el Tribunal de Primera Instancia le dictó 26 años de prisión efectiva a quien fuera su captor.

María Eugenia habló con mucha tranquilidad y precisó a los medios que “la sensación es de haber encontrado justicia y de la paz que nos robaron todos estos años a nuestra familia. Necesitaba contar la verdad aunque la sensación era dolorosa, porque fue desnudarme ante tanta gente que no conozco, pero quería que no quede afuera esta persona. Capaz otra mujer con otro carácter no hubiese quedado viva, este es mi compromiso con las demás mujeres, y yo persistí pensando en volver a ver a mi hijo”.

Destacó además que durante estos dos años la estuvieron acompañando organizaciones, Municipio, Provincia y Nación, me brindaron una casa y apoyo psicológico, y nunca me soltaron la mano, y que “esta causa es para que no haya otra Maria Eugenia, que se anime a denunciar, porque este perverso me decía que llame al 144 que no servía de nada, y el miedo paraliza pero el Estado me acompañó”.

Ahora, aseguró que seguirá su vida “con ganas de seguir creciendo en lo personal, con la familia, con la sensación que tuvo Justicia aunque los 23 años no se pierden, pero la vida hay que pensarla de hoy para adelante, junto con mi hijo aprovechando la vida juntos ahora”.

Su hijo Facundo, visiblemente emocionado y con mucha dificultad para emitir palabras precisó que su sensación es “de alivio”, y esbozó: “Es muy importante tenerla de nuevo, no sé qué decir, fue terrible lo que vivimos, yo era muy chico y de grande empecé a entender lo que pasaba, mi familia siempre me ayudó. De chico contaba esto con mis abuelos, mis amigos, con mi papá siempre. Siempre pensé que la quería ver de nuevo. Ahora vamos a vivir normal como madre e hijo, pero pensé que no la volvería a ver”. Finalmente destacó para quien pudiera estar pasando algo similar, que es importante “perdonar, yo perdoné a mi mamá”.