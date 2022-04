Nuevo mes, nuevo catálogo de juegos gratis para los suscriptores de PlayStation Plus y Xbox Live with Gold. En abril no hay títulos “triple A” entre los que se suman al catálogo de estos servicios, pero sí algunos juegos prometedores como el multijugador Hood y el indie Another Sight.

Este mes llegan tres títulos a PlayStation, quienes ya están trabajando en la evolución de PlayStation Plus. Uno de ellos es Hood: Outlaws & Legends, un multijugador disponible tanto para PS4 como para PS5 en el que dos equipos deben enfrentarse en un mundo medieval, o competir contra enemigos virtuales en este mundo, hasta conquistar el mapa y su fortaleza.

PlayStation 5 y PlayStation 4

-Hood: Outlaws & Legends

PlayStation 4 (compatibles con PS5)

-Slay the Spire

-SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

En el caso de Xbox Live with Gold, entre los juegos llega un título indie muy interesante. Se trata de Another Sight, un juego en el que una adolescente que ha perdido la vista, junto a su gato, recorrerán el Londres de 1899 en medio de un mundo de fantasía y steampunk. Tanto la adolescente como el gato son controlados por el jugador, lo que ofrece una variedad de mecánicas entre plataformas y puzzles.

Xbox Series X/S y Xbox One:

-Another Sight (disponible entre el 1 y 30 de abril)

-Hue (disponible entre el 16 de abril y el 15 de mayo)

Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

-Outpost Kaloki X (disponible entre el 1 y 15 de abril)

-MX vs ATV Alive (disponible entre el 16 y 30 de abril)