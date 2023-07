Una fanática de Duki cometió un insólito error que le costó miles de pesos y la dejó al límite de la banca rota. Sin embargo, las redes sociales podrían ayudar a la joven a recuperar su dinero.

“¿La buena noticia? Que tenemos entradas para ir al ver al Duko. ¿La mala? Es que saqué 25 entradas porque la página me decía ‘pago rechazado’ pero resulta que me aceptó todos los pagos”, escribió Antonella, a través de su cuenta de Twitter.

Rápidamente, el tweet de la seguidora del músico argentino se viralizó y las ofertas para adquirir las entradas compradas por error no tardaron el llegar.

“Bueno me mandaron muchísimos msj, todavia no respondi ninguno porque no me llegan los qr estoy tratando de comunicarme con la pagina y respondo muchas gracias”, expresó la joven.

Luego de compartir en las redes su insólita compra, varios usuarios manifestaron su decepción al sufrir el mismo error cuando quisieron asegurarse un lugar en el recital de Duki en el Más Monumental.