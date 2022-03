Como ha sucedido otras veces con las películas de Batman, los fans primero dudan del director o del actor que interpreta a Bruce Wayne y después terminan amándo el resultado final.

Eso fue un poco lo que pasó con "The Batman", la última película del hombre murciélago. Pese que al principio todos dudaban de la idea de Matt Reeves de elegir a Robert Pattinson para el papel del personaje principal, hoy en día la película es catalogada como una de las mejores adaptaciones al comic de DC.

Y el éxito de recaudaciones y los récord de espectadores, trajo aparejado un coletazo inesperado: Nirvana aumento sus reproducciones en Spotify. ¿Cómo puede ser esta relación tan rara entre un superhéroe y la banda de Kurt Cobain?

Resulta que Matt Reeves, el director de la película, no usó las típicas canciones exaltadas de las películas de héroes de los cómics, sino que eligió "Something in The Way" de Nirvana, como una de las canciones más importantes de la banda sonora de la película. Además en una entrevista, reveló que esta nueva versión de Batman estaba un poco inspirada en la actitud y la forma de ser de Kurt Cobain.

Gracias a esta elección, la banda de grunge modificó tanto sus reproducciones en Spotify, que a una semana de haberse estrenado la peli, "Something in The Way" llegó al puesto número 3 del top 50 mundial del servicio de streaming.

La canción de Nirvana tuvo un aumento del 734% sobre el total de reproducciones en los cuatro días previos al lanzamiento de "The Batman". Con este logro, Spotify lanzó una imagen conmemorando el incremento de reproducciones de la canción en su cuenta oficial de Twitter.

Después de 31 años del estreno de "Nevermind", "The Batman" le regala un nuevo hit a Nirvana, tal vez una de las canciones mas lúgubres y menos celebradas de ese disco clásico.