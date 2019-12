Los residentes del Acuario dependen de una firma para no quedar en la calle

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El Frente Progresista ya abandonó la Casa Gris, pero muchos trabajadores estatales precarizados aún continúan sin respuestas. Es el caso de los guías del Centro Científico, Tecnológico y Educativo “Acuario del Río Paraná”, que le exigen al Estado Provincial la firma de la prórroga de su convenio antes del 29 de diciembre, último día de actividades de la institución.

El gobierno de Miguel Lifschitz les prometió la firma de una prórroga para extender sus contratos, pero nunca llegó. Si la actual gestión, encabezada por Omar Perotti, no rúbrica su continuidad antes del 29 de diciembre 47 empleados se quedarán sin trabajo.

“El contrato vence el 13 de enero y nosotros no tenemos ningún tipo de estabilidad ya que nadie realizó la firma” reveló Franco Laschera, uno de los trabajadores en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

Si bien destacó “la buena predisposición de la nueva gestión” sostuvo que aún no pudieron concretar ningún tipo de encuentro con las nuevas autoridades.

Los trabajadores dependen del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, que fue reducido a una secretaría dependiente del nuevo Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

“Entendemos que la situación en todos los espacios es bastante similar y que están tratando de adecuarse” agregó.

“Acompañamos a un montón de gente en los recorridos, aproximadamente 600 personas por día, y ni siquiera estamos contratados sino que estamos bajo la figura de residentes” expresó Laschera en contacto con Nadie Es Perfecto.

El conflicto

Según explicó el joven, en diciembre de 2018 ingresaron 50 estudiantes y trabajadores, bajo la modalidad de residentes para capacitarse en la temática del establecimiento y prestar un servicio de divulgador para el público. Legalmente, el convenio de Residencia tenía una duración de trece meses, que finalizaría en Enero del 2020.

En agosto comenzaron a preguntar si se iba a abrir una nueva convocatoria y les ofrecieron una prórroga que nunca firmaron.

Durante todos estos meses, la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz no brindó ninguna respuesta al respecto hasta que, en el mes de noviembre y debido a una intimación de los mismos trabajadores, les comunicó oficialmente que "no estaba en sus manos" garantizar la firma de ese convenio porque, de acuerdo a la fecha de finalización, le correspondía al gobierno de Omar Perotti.