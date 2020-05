El aporte del Gobierno permitirá pagar más de 2 millones de salarios

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El Gobierno amplió el alcance del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a 779 sectores de la economía, y cubrirá a través del Salario Complementario el sueldo de abril de dos millones de trabajadores.



Además, se modificó el criterio de facturación empleado para definir el acceso de una empresa a los beneficios del ATP, con lo cual también se ampliará el universo de compañías y trabajadores alcanzados.



Asimismo, se decidió que las empresas creadas este año accederán en forma directa al Programa, y se habilitó a las firmas con más 800 empleados que cumplan con los requisitos y las condiciones, acogerse a los beneficios del Salario Complementario.



El Comité procedió a la reevaluación de sectores que no fueron incorporados en actas anteriores con el objeto de identificar actividades en las que se advierten caídas significativas en la facturación, en razón de la emergencia sanitaria a fin de ser beneficiarios del Programa.



Como consecuencia de este análisis se incorporaron al Programa 109 actividades, que elevaron de 660 a 779 el total, y así se alcanza a toda la industria y el comercio.



De esta manera, las empresas registradas en el programa que cumplían con todos los criterios en términos de caída ventas pero no habían accedido al Salario Complementario porque sus actividades no estaban incluidas, ahora podrán hacerlo.

El Gobierno también deberá definir si le da continuidad al programa durante el mes de mayo, tal como hizo con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Según les admitió el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a los industriales de la UIA, la intención es continuarlo, en la medida en que durante este mes las empresas sigan cerradas y sin facturación.

Pero los sectores y el monto de ayuda dependerá de lo que suceda en los próximos días en cuanto a la flexibilización.