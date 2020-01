Premios Oscar 2020: todos los nominados

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Se anunció este lunes la lista oficial de nominados de los premios Oscar 2020 que se entregarán el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. En tanto, la Academia de Hollywood confirmó que este año la gala de entrega no tendrá un único presentador, algo que ya ocurrió en la edición anterior.

Joker, con 11 candidaturas, y 1917, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman, con 10 cada una, encabezan la lista de las favoritas. Asimismo, Bong Joon Ho con Parasite consiguió seis nominaciones, incluyendo mejor película, director y guión.

El español Antonio Banderas está entre los cinco candidatos a Mejor Actor por su papel en la aclamada Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. Lo acompañan en la categoría Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

Joker, Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Parasite, Marriage Story y 1917 compiten por un Oscar a la Mejor Película. Mientras que Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Tarantino y Bong Joon Ho competirán por la mejor dirección.

Por otro lado, cabe señalar que Scarlett Johansson logró una doble nominación: a mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit y a mejor actriz principal por Marriage Story.

Otra de las sorpresas fue Parasite del realizador surcoreano por Bong Joon-ho, que aspira a un total de seis estatuillas doradas: mejor película, película extranjera, director, guión original, diseño de producción y montaje.

Asimismo, los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda figuran en la categoría Efectos Especiales, por su trabajo en The Irishman, de Martin Scorsese.

El anuncio: