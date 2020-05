Luego del Coronavirus, Marley dejará de probar comidas exóticas

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Entre otras cosas, Marley será recordado como el conductor argentino que iba por el mundo para mostrar curiosidades de otros países, reírse de las costumbres de otros lugares y sobre todo, comer bichos y comidas que más de uno no podría ni acercarse al plato: arañas, alacranes, hormigas, gusanos y si, murciélagos, el animal señalado como uno de los posibles causantes del coronavirus.

Con este prontuario de comidas "exóticas", el conductor participó online del programa La peña de Morfi, y fue consultado sobre si alguna vez había probado la tristemente celebre "sopa de murcielago". Y aunque confesó que nunca había tomado esa sopa, reconoció probar comida de los mercados chinos donde creen que se originó:

"Nos planteamos que nosotros hemos ido a muchos de esos mercados. Nos ha pasado de estar en mercados en donde cortaban un animal en el momento y nos lo daban de comer. Ahora uno siente más el peligro de lo que podría haber llegado a pasar", aseguró el conductor.

Y señaló: "No lo volvería a hacer eso de meterme a un mercado a comer. Siempre mi teoría fue ‘si ellos lo hacen, ¿por qué no puedo hacerlo yo?’. Hoy conocés otra realidad y te das cuenta de que ellos no estaban sabiendo lo que estaban haciendo, algo peligroso".