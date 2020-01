¿Cuáles son las películas que quedaron fuera de los Oscars?

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Ya se conocieron las nominaciones para los premios Oscar de este año, y aunque hay muchos festejando porque entraron en competencia para ganar la estatuilla dorada, otros se quedaron con sabor a poco al quedar afuera de las nominaciones.

Entre las más nombradas se encuentran The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Little Women y Joker, pero como todos los años hubo algunas faltantes que merecían tener su lugarcito y se lo perdieron. Qué injusticia.

Uncut Gems

Muchos creen la película de los hermanos Safdie sin lugar a dudas merecía dos nominaciones: mejor película y mejor actor. Si, el actor es Adam Sandler, pero logró demostrarle a todos que es mucho más que el papel que hace casi siempre en las películas. Y según los expertos, logro dar la mejor actuación de su carrera con esta cinta. Pero parece que la Academia no pensó igual y lo dejo afuera de la nominación.

Midsommar

La segunda película de terror de Ari Aster era la preferida por todos para entrar en competencia por mejor película, pero fue totalmente ignorada al igual que su ópera prima que también está buenísima, Hereditary.

Awkwafina por The Farewell

The Farewell es otro film que fue ignorado por La Academia, pero la sorpresa mayor fue por Awkwafina, su protagonista, la cual se llevó el Globo de Oro el pasado 5 de enero pero fue dejada de lado para los Oscars.

Us

En el 2017 Get Out obtuvo diversas nominaciones y hasta se llevó a casa el premio a mejor guión original, algo casi impensado para el género del terror. En el 2019 su director, Jordan Peele, nos entregó Us y a pesar de obtener una buena recepción por parte del público, se va a tener que conformar con los aplausos del cine.

Booksmart

A Olivia Wilde le hicieron pagar derecho de piso, y aunque su ópera prima fue consagrada con varios premio, terminó siendo ignorada por La Academia.

Robert De Niro por The Irishman

The Irishman tiene chances de irse con varios premios de las 11 nominaciones que tuvo, pero ninguna de ellas fue para De Niro, que ni siquiera tuvo lugar en la categoría de Mejor Actor. A seguir intentando Robert.

The Lighthouse

Si bien se encuentra nominada a mejor fotografía, ni su director ni su actor, Willem Dafoe, están en carrera para ganar un premio. In-jus-ticia! , in-jus-ticia! (leerlo como cantándolo en una marcha)

Directoras

Aunque para Stephen King no importe la diversidad de género en materia artística, las mujeres fueron las grandes ausentes en la nominación para "Mejor Director" (si, ya desde el vamos lo anuncian solamente en masculino).

Greta Gerwig, Céline Sciamma, Lulu Wang, Lorene Scafaria, Joanna Hogg, Olivia Wilde, Marielle Heller, Alma Har´el y Chinonye Chukwu son algunas de las tantas mujeres que estrenaron grandes películas este pasado 2019 y ninguna fue reconocida por La Academia. Los 5 nominados son hombres y vale la pena recordar que la única vez que ganó una mujer (Kathryn Bigelow) en esta categoría fue hace más de una década.