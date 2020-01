Cocca deberá rearmar la defensa por la suspensión de Novaretti

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El plantel de Rosario Central volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana con la mira puesta en el partido frente a Independiente, el próximo sábado a las 17:35 horas. Para el encuentro ante el Rojo, el entrenador canalla deberá rearmar la defensa por la falta de una pieza clave en la última línea.

El experimentado defensor Diego Novaretti llegó a la quinta amarilla el viernes pasado y deberá cumplir con una fecha de suspensión, por lo tanto, Diego Cocca tendrá que buscar un reemplazante para el zaguero.

Las opciones que tiene el DT auriazul no son muchas, ya que perdió a varios centrales en el último mercado de pases (se fueron Caruzzo y Barbieri) y el ex Vélez Joaquín Laso todavía no fue habilitado para jugar.

Por el momento, la única alternativa que tiene el entrenador canalla es el ingreso de Damián Martínez en el lateral derecho y el cambio de posición de Emanuel Britez (pasaría a conformar la zaga central junto a Facundo Almada).

Además del cambio obligado en la última línea, Cocca podría modificar algunas piezas del mediocampo y el ataque para corregir algunos errores en la creación de juego.