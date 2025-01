En una conferencia de prensa realizada en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario (CEMAR), la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez, confirmó 8 casos de dengue de los cuales 7 son autóctonos, sin antecedentes de viaje.

Respecto al estado de salud de los pacientes, la funcionaria destacó que todos están en buen estado de salud y agregó que “ante un cuadro compatible con la enfermedad, similar a una gripe, sin síntomas respiratorios, pero con mucho dolor muscular y fiebre, hay que hacer la consulta médica para realizar un diagnóstico con certeza para evitar más contagios”.

Además, destacó que “en este momento, con el calor, los mosquitos tienen todas las condiciones favorables para reproducirse por eso es fundamental eliminar los criaderos para que el mosquito Aedes Aegypti no se reproduzca”.

Por su parte, subsecretario de Salud y Territorio, Dr. Fernando Vignoni, expresó: “Durante todo el invierno se realizaron operativos preventivos semanales en diferentes barrios y desde los primeros casos de esta temporada comenzamos con los bloqueos con distintas intervenciones casa por casa”.

Para evitar la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad es fundamental la eliminación de los objetos que puedan acumular agua.

¿Cómo prevenir la aparición del mosquito?

En el interior de casa:

-Mantener limpios y ordenados los espacios.

-Mantener los ambientes libres de mosquitos utilizando espirales, pastillas o insecticidas o sahumar con plantas secas encendidas (como romero, eucalipto, alcanfor o menta).

-Colocar telas metálicas o tejidos mosquiteros en puertas y ventanas.

-Utilizar repelentes comerciales (de extra duración dado la menor frecuencia en que debe aplicarse) o bio repelentes

-Revisar elementos que acumulen agua como por ejemplo floreros. En este caso, se puede cambiar el agua por arena húmeda.

-Reutilizar, reciclar o reducir residuos sólidos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos (por ejemplo: envases de alimentos y bebidas no retornables, etc.)

En el patio o jardín:

-Vaciar baldes y latas para que no se acumule agua en ellos.

-Tapar las botellas con o sin agua.

-Poner bajo techo las cubiertas de neumáticos.

-Mantener tapados los tanques de agua.

-Limpiar diariamente los bebederos de animales (vaciarlos, cepillarlos y volverlos a llenar).

-También se recomienda mantener el césped cortado y las plantas podadas, usar repelente corporal y espirales así como también el uso de vestimenta clara al momento de realizar actividades recreativas o deportivas en espacios verdes

El municipio recuerda a la población la importancia de realizar la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatible con la enfermedad, especialmente con los que son considerados signos de alarma: fiebre persistente durante varios días, dolor abdominal intenso, vómitos y sangrado.