Tras la polémica por el plus no remunerativo para los maestros que tengan asistencia perfecta, los gremios docentes y el Gobierno provincial se vuelven a reunir, este jueves por la mañana, para discutir la actualización salarial de abril.

El encuentro se llevará a cabo en la sede santafesina del Ministerio de Trabajo y participarán, además de los funcionarios, los gremios Amsafé, Sadop, Uda y Amet.

"Desde Amsafe vamos a exigir que se de marcha atrás con el presentismo y se discuta una mejora salarial en línea con las necesidades de trabajadoras y trabajadores de la educación activo y jubilados, así como mejoras en las condiciones para enseñar y aprender”, indicaron desde Amsafé provincial, a través de un comunicado.

Cabe recordar que el jueves pasado, los docentes aceptaron la última propuesta salarial de la Casa Gris (un 18 por ciento de aumento con referencia al mes de diciembre de 2023) y se puso fin a una serie de paros que arrancó con el inicio de las escuelas.

Presentismo de fondo

En el encuentro de este jueves se discutirá el presentismo que presentó el Ejecutivo el lunes pasado. El Gobierno provincial, a través de sus ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, anunció que se pagará un plus no remunerativo solo a los docentes que asistan todos los días a trabajar o, por lo menos, tengan no más de una falta.

Se trata de una bonificación extra en el sueldo mensual, y un extra trimestral para el caso del docente sin inasistencias.

La suma es 57.400 para cargos comunes, y 114.800 pesos para directivos y supervisores.

Para el caso de docentes que trabajan por horas cátedra, serán 4.784 pesos por cada una en nivel superior, y 3.827 pesos por cada hora cátedra de nivel secundario.

Tras el anuncio, los diferentes gremios docentes manifestaron su disconformidad con la medida y compararon la suma no remunerativo con el otrora presentismo docente.