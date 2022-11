Docentes nuecleados en Sadop y Amsafe Rosario protestaron este jueves frente al Ministerio de Educación (Maestro Fuentealba 150) para exigir la derogación de la Circular Nº 4, la cual resuelve la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre y establece modificaciones en el esquema de evaluación. Los trabajadores argumentan que la misma "vacía la función docente y destruye la educación secundaria".

"Es un reclamo en defensa de la educación. El proyecto que establece el Ministerio de Educación es fomentar que los chicos pasen de año sin haber acreditado los contenidos o habiendolos acreditado de manera bastante dudosa. Se hace mucho énfasis en que terminen la escuela pero no en cómo", señaló en Sí 98.9 Martín Lucero, representante de Sadop.

Y agregó: "Se pierde el parámetro, dentro de un par de años el título de la secundaria no va a valer nada. Vas a entrar a trabajar y te van a tomar un examen de ingreso porque la escuela no va a garantizar eso. Es terrible lo que está haciendo el Ministerio, parece que la única persona que no lo está viendo es la ministra. Esto una rebelión del sistema educativo".

"El Ministerio dice que hay que aggiornarse a los nuevos mecanismos de evaluación, que hay que ser más modernos, lo cual puede ser, pero ninguna reforma educativa se puede hacer en tres meses. Sacan una circular para reformar el sistema en tres días, es una locura", sostuvo.

En relación con la negociación paritaria, Lucero subrayó que "es urgente un aumento salarial para diciembre porque vienen las fiestas. Santa Fe está por debajo del promedio nacional y necesitamos que se ajuste. Siempre es posible un nuevo conflicto, más con este gobierno".