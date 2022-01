Los docentes universitarios de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) manifestaron públicamente que no quieren compartir las aulas con personas no vacunadas contra el Covid 19.

Así lo comunicó Federico Gayoso, secretario general del gremio universitario quien además admitió que el pase sanitario “sería una de las alternativas para generar un ambiente de trabajo seguro”.

En ese sentido, el referente universitario señaló: “Desde que empezó la pandemia, en la Universidad se cortaron las actividades presenciales. Fue el 16 de marzo de 2020 y uno de nuestros ejes de trabajo gremial tuvo que ver con generar espacios seguros de trabajo”.

Desde el sector se anticiparon a la discusión que tendrá lugar en febrero cuando se lleven adelante las discusiones paritarias y se discutan las condiciones laborales en las aulas durante el ciclo lectivo 2022.

“Siempre estuvimos detrás de los protocolos (ventilación de aulas, que se respeten los aforos y aislamientos) y bregamos por la vacunación”, señaló el secretario del gremio universitario.

Gayoso agregó que los docentes de Coad pretenden generar ambientes de trabajo seguros, y eso incluye “no compartir espacios cerrados con gente no vacunada”. Consideró que “cómo garantizar o implementarlo lo debe resolver la Universidad”.

Respecto a la implementación de esa medida, sostuvo: “Como sindicato no tenemos las herramientas para llevar adelante esto. Hay muchas alternativas. Y la respuesta puede ser el pase sanitario o puede ser otra, pero eso debe resolverlo la Universidad. Estamos a disposición para trabajar este tema”.

En tanto, evaluó que para que el pase sanitario entre en vigencia en la UNR “puede haber una resolución del rector, pero más allá de los órganos de gobierno, todo lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ser discutido con los trabajadores y trabajadoras”.

Paritarias

Con relación a la discusión de salarios para los docentes universitarios, el titular de Coad señaló: “Hay muchas cuestiones pendientes. Tenemos un atraso del 2015 a esta parte y no vemos señales de que esto cambie de dirección. Imagino que viene un año de lucha por nuestros salarios. Ojalá me equivoque y haya señales del Gobierno para recomponer los sueldos, que tan castigados vienen después del período macrista, en el que el poder adquisitivo cayó alrededor de 40 puntos, y durante los dos años de este gobierno no dio señales de recuperación”.