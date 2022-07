Simuladores: la nueva tendencia de las empresas para capacitar trabajadores

Las empresas están preocupadas por la capacitación efectiva de sus futuros empleados y que esta preparación sea relativamente económica y sin riesgos. Es por esto que decidieron empezar a utilizar simuladores para poner al empleado en una situación muy similar a la realidad y así poder tomar mejores decisiones en cuanto a su personal.

Simular el trabajo es una experiencia que viene creciendo y resuelve el problema de la experiencia de quienes se ofrecen para los trabajos y además los entrena para problemas cotidianos en dicho trabajo. En diálogo con RosarioPlus.com Manuel Leiva, integrante de la cooperativa de desarrollo de software REDJAR nos cuenta sobre este tipo de capacitaciones, sus inicios y cuales son los simuladores más populares en nuestro país.

Inicios

Leiva comentó sobre cómo fue el comienzo de estos dispositivos: “Los simuladores existen desde hace ya mucho tiempo. En la década del '40 apareció el primer simulador completo de una cabina de avión, que permitió simular cómo pilotear una aeronave sin poner en riesgo la vida de ninguna persona. A partir de allí los simuladores se utilizaron para representar situaciones complejas tanto para pilotos como para astronautas. Sin embargo el costo de los mismos siempre fue muy elevado. En dicho momento un simulador costaba más de un millón de dólares”, dijo.

Con la llegada de la realidad virtual se empezó a democratizar el uso de simuladores. Eso permitió que empresas públicas o privadas, con presupuestos acotados, pudieran acceder a la simulación. Con este acceso más económico los simuladores se volvieron tendencia, ya que no solo solucionan problemas de capacitación sino que también logran ahorrar dinero, ya que con ellos no se utiliza combustible, ni maquinaria, etc.

En cuanto a la actualidad de los simuladores Leiva expresó: “Hoy en día las simulaciones no solo son de tareas complejas al nivel de pilotear una nave de la NASA, sino que también podemos simular ser el cajero de un supermercado, el encargado de un negocio, un peluquero o un colectivero”.

Estos son los 6 simuladores de mayor impacto en la tecnología Argentina:

-Camiones: En nuestro país se desarrolló un simulador íntegramente para choferes de camiones, con horarios de entrega, mercaderías y más de 40 modelos de camiones para poder tener conocimiento de las distintas marcas.

-Operario de pozo petrolero: No es de los más usados pero sí de los más rentables. Lo pueden utilizar hasta 4 personas para hacer tareas complejas, ahorrando costos, sin perforar en vano y tratando de entrenar en la especificidad de la tarea a los empleados de la empresa.

-Siderurgia: Una gran empresa metalúrgica del país encargó un simulador que permite conocer la vida de un operario del acero. Otro entrenamiento ahorra desde el uso del traje especial que necesita un operario de estos trabajos y sobre todo el hecho de estar al lado de un horno a 1000 grados de temperatura.

-Colectivos: Es un simulador nuevo que promete simular todas las vicisitudes del tránsito vehicular en la Argentina. Esto promete mejorar el nivel del servicio y la atención de los choferes en todo el país.

-Maquinaria especial de todo tipo: Empresas que tienen que ver con la construcción, la minería y el agro desarrollaron este simulador con todo tipo de máquinas, por ejemplo retroexcavadoras, autoelevadores, tractores. Esto permite mejorar la producción en estas empresas y entrenar a los empleados con menos gastos que lo usual.

-Simulador de policía: Promueve la mejora en el manejo de armas y municiones en las fuerzas de seguridad.

Así que si de chico te criticaron por pasar muchas horas con los videojuegos, hoy podés decir que todo ese tiempo fue una inversión para los trabajos del futuro.