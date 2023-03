La compañía OpenAI, que ha puesto patas arriba la industria tecnológica con su chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA), lanzó este martes GPT-4, una actualización más potente de su modelo anterior que puede analizar imágenes y tiene una mayor capacidad de razonamiento y hasta más humana.

La empresa de investigación de inteligencia artificial indicó que GPT-4 "supera a ChatGPT en sus capacidades de razonamiento avanzadas". La nueva versión puede procesar preguntas y órdenes así como generar respuestas más largas, de hasta 25.000 palabras, 8 veces más que la primera versión de ChatGPT.

Esta nueva herramienta puede, según ejemplificó este martes en un evento virtual Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, desde crear una página web a partir de una foto de un borrador escrito a mano de esa misma web hasta resolver preguntas complejas relacionadas con la declaración de impuestos o resumir un libro. Una vez más el dilema de sus implicancias en la educación se pondrán en la mesa como contó Rosarioplus.

"GPT no es un profesional de impuestos certificado, ni yo tampoco, por lo que siempre debe consultar con su asesor fiscal. Pero puede ser útil comprender un contenido complejo y poder empoderarse para poder resolver problemas", explicó en una presentación Brockman.

En lo referente a los posibles errores, Brockman recalcó que no es una herramienta perfecta. "Pero tú tampoco (eres perfecto). Y junto a esta herramienta de amplificación podrás alcanzar nuevos apogeos", añadió.

Otra novedad es que GPT-4 cuenta con la capacidad de describir, analizar y entender imágenes gracias a "Be My Eyes". Brockman preguntó a GPT-4 por qué era gracioso un dibujo de una sonriente ardilla sacando fotos y el chatbot le contestó: "La imagen es graciosa porque muestra a una ardilla sosteniendo una cámara y fotografiando a una nuez como si fuera un fotógrafo profesional. Es una situación graciosa porque las ardillas generalmente comen nueces y no esperamos que usen una cámara o actúen como humanos".

El nuevo modelo está disponible para el público en general a través de ChatGPT Plus, la suscripción mensual de ChatGPT de 20 dólares de OpenAI y es la herramienta que está detrás del chatbot de Microsoft, Bing, según los medios especializados.