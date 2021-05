Mariana Viegas, coordinadora del consorcio de investigadores Proyecto País, advirtió sobre una de las consecuencias más graves de esta segunda ola de contagios de Covid-19: cuantas más personas infectadas hay, más posibilidades existen de que el virus mute y se genere una nueva variante.

En contacto con Sí 98.9, la especialista sostuvo que vale aclarar la diferencia entre cepa y variante. Según su explicación, una cepa es concepto aún más complejo en el marco de la microbiología y en el caso de la virología, “genera conflictos”.

Y “tienen que ver con un virus perteneciente a una especie que de golpe emerge un nuevo virus con características genéticas determinadas, que a su vez le da una característica diferencial en el comportamiento de generar enfermedad diferente a lo que venía circulando”.

Sobre la cuestión de las variantes Viegas argumentó: “Se trata de virus que tienen ciertas mutaciones características que las asocian a todas entre si y que van mostrando alguna diferencia respecto de los previo, pero todavía no se confirma esa característica fenotípica diferente”.

De hecho, según la científica, en este momento en argentina lo que se observa es un grupo de variantes con mutaciones respecto a lo que circuló en la primera ola de 2020 que tienen mutaciones. “En esta segunda ola están apareciendo nuevas variantes que comenzaron a circular en la población: la variante de Manaos, la de Reino Unido, la variante informalmente llamada Andina que de alguna manera vienen desplazado a las variantes que circulaban antes”.

Viegas aclaró en ese sentido que generalmente la aparición de variantes “llama la atención”, aunque no para los virólogos ya que están acostumbrados a ver este accionar y es para los virus en general un comportamiento común. “Los virus cambias y mutan porque van tratando de adaptarse a lo que encuentran en la población”, precisó.

En síntesis, desde aquel virus de Wuhan a las variantes que circula hoy, hay muchos cambios propios de la evolución del virus. Aunque según lo dicho por Viegas los cambios del SARS-CoV no difieren mucho de los habituales cambios que suelen hacer otros virus que ya circulan entre los humanos.

Hablando de historia reciente, la científica sostuvo que el virus se propagó por los viajeros que se mueven a cada rincón del planeta. En el caso de argentina se instaló el virus por los viajeros que, una vez ya dentro del país, el virus genera cambios propios. “Desde aquellos virus que ingresaron en marzo del año pasado, estos se empezaron a establecer y a su vez reingresaban otros, por lo cual es una mezcla de cosas, virus que vinieron más los que continuaron entrado”, reflejó Viegas.

Sobre el trabajo de los investigadores de Proyecto País informó que, desde el comienzo de la pandemia, vienen secuenciado genomas que arrojaron “muchos linajes” lo que se podría traducir como un gran número de variantes circulantes.

En función de lo planteado anteriormente Viegas explicó que hablar de variantes más o menos agresivas es muy difícil ya que requiere de estudios virológicos muy complejos que por ahora y de acuerdo a su información “no se están haciendo en el mundo”, en cambio dijo que lo que si se estudia “es la frecuencia de esa variante y cuando se tienen muchos de una variante u otra se compara clínicamente el desempeño de cada una de ellas en la población”.

En conclusión, para poder saber si una variante es más agresiva que otra, es necesario hacer un estudio estadístico exhausto para no confundir. “Si ustedes me preguntan si la variante de Manaos se más severa y genera más mortalidad, y yo diría por lo que se ve en Brasil que sí, pero uno debe entender todo el contexto en el cual circula”, observó la integrante del Conicet. “Seguramente que es más trasmisible”, admitió a la vez Viegas, entendiendo que la variante Manaos es la que tuvo mayor desplazamiento en todo el continente y más específicamente en Argentina.

“Para saber si genera o no mayor severidad no podes tener un sistema donde la gente no se cuida o no hay medidas de contención por parte de un gobierno o tenés el sistema de salud saturado, entonces cómo sabés si eso es por falta de tratamiento o realmente el virus es más severo”, opinó en cuanto al desarrollo de la pandemia en Brasil y repitió con énfasis: “Para saber si el virus es más severo debemos ser muy estrictos”.

