Los BLDC varían en su voltaje, de 12v a 48v. La variación del voltaje determina la velocidad y la tasa de par de la máquina de CC. Por lo general, las máquinas de menor voltaje se utilizan en aparatos pequeños y las de mayor voltaje se utilizan en máquinas de gran potencia.

Principios de diseño del BLDC

El motor BLDC está diseñado eléctricamente para funcionar mediante dispositivos de conmutación. El motor BLDC tiene varias ventajas.

+ Mayor productividad y fiabilidad

+ Reducción del ruido de las ondas sonoras, menor tamaño y mejor rendimiento transitorio

+ Mejores cualidades de velocidad-par

+ Mayor rango de ritmo

+ Mayor durabilidad

El motor de corriente continua sin escobillas se compone de rotores y estator.

Rotor

Un rotor se compone de una hélice y un punto central con materiales magnéticos colocados de dos a ocho pares de polos. Hay varios materiales magnéticos disponibles, como los compuestos de ferrita con potentes concentraciones magnéticas. El aumento de la densidad ayuda a reducir el tamaño de los rotores, pero manteniendo un fuerte par comparativo.

Estator

Un motor sinusoidal genera una ondulación de par más sencilla que un motor rectilíneo, pero con un mayor gasto debido a la bobina de cobre adicional utilizada. El armazón de un motor BLDC es estandarizado, con devanados rectangulares en el estator.

Control del motor BLDC

Los motores BLDC son sencillos desde el punto de vista neumático, pero requieren dispositivos de control avanzados y conexiones eléctricas controladas. El diseñador debe ser capaz de enfrentarse a un sistema trifásico de alta potencia que requiere un control preciso para funcionar correctamente.

Existe un principio de funcionamiento fundamental del BLDC motor controller que proporciona eficiencia.

Principio de funcionamiento

Como se discutió anteriormente, en un motor BLDC, el rotor y el estator proporcionan la rotación al motor, se produce electrónicamente mediante el funcionamiento de los reguladores de transistores.

De electronic speed controller velocidad en los motores BLDC proporciona una mayor eficiencia y un marco ligero para obtener una mayor velocidad. La transmisión electrónica permite que las conmutaciones sean más rápidas. Produce más par y una velocidad de motor impactante en un vasto ámbito y, por tanto, un mejor funcionamiento del motor.

Requiere una inversión mínima y es una alternativa duradera porque utiliza un regulador de velocidad electrónico en lugar de componentes mecánicos que se estropean. Además, la ausencia de escobillas da lugar a una pérdida de potencia mínima, así como a bajos niveles de radiación electrónica y pérdida de señal.

Desafíos en el controlador del motor BLDC

Pueden surgir tres retos en el diseño del circuito del controlador del motor BLDC. Según el tamaño y su aplicación, el diseño puede tener ciertos defectos que no se ajusten a su aplicación y uso.

Su frecuencia de velocidad puede verse afectada, y la posición del rotor y de los estatores podría no ser precisa. No se produciría la tensión adecuada para los equipos de gran potencia. Es posible que no se apliquen las normas de los sensores. Estos son algunos de los pocos retos a los que se enfrenta un controlador de velocidad de motor electrónico.

Palabras finales

Los motores BLDC se utilizan ampliamente en muchas áreas y aplicaciones a nivel mundial. Desde los electrodomésticos hasta las máquinas industriales, los motores BLDC se utilizan y se implantan debido a su eficiencia y accesibilidad.

Los controladores de motores BLDC son controladores de velocidad electrónicos que ofrecen un gran rendimiento al usuario. Sin embargo, hay que contrarrestar las dificultades que puedan surgir en el diseño del circuito del controlador.