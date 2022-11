De chico sufrió bullying, hoy lo siguen miles en busca de superar esa hostilidad

El abogado, influencer, profesor de oratoria y comunicación no verbal Franco Pisso sufrió bullying desde chico al no poder comunicarse con sus pares. Hoy trabaja para mejorar la vida de otras personas, está lanzando su nuevo libro y es record en convocatoria de sus masterclass. “El problema no son los chicos, sino la manera en la que los profes decidimos educar”, dice