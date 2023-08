Al igual que en las elecciones presidenciales de 2015 -cuando metió en el mismo sobre una boleta de Mauricio Macri, otra de Sergio Massa y otra de Daniel Scioli-, Vicky Xipolitakis participó este domingo de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se grabó dentro del cuarto oscuro.

Si bien no reveló a quién iba a votar, dejó un mensaje de ánimo: “Ya estamos en el cuarto oscuro. Momento de votar. Vamos Argentina. Argentina, te amo ¡Vamos a salir adelante!”. Después de sufragar, la mediática saludó a todas las autoridades de mesa, quienes incluso le pidieron fotos. Incluso alguien le dijo: “Postulate vos, Vicky”.

Más tarde, Vicky compartió una foto junto a la urna de la mesa en la que votó. “¡Ya voté! El privilegio de vivir en democracia y elegir en libertad ¡Argentina te amo!”, lanzó. Además agradeció haberse convertido en tendencia en Twitter: “Qué hermoso que me hagan tendencia por tantos mensajes de amor. Muchas gracias de corazón”.

En las redes recordaron su video de 2015 y los memes no tardaron en llegar. “Llegamos al cuarto oscuro, pero hay mucha luz. Estamos acá, pero hay repocas boletas. Están Scioli, Macri, Massa y no hay nadie más... No sé a quién votar. Voy a votar a los tres, le voy a dar un punto a cada uno. Soy muy generosa”, dijo en aquel momento.