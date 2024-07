“No sé si están heridos por Messi y Copa del Mundo o porque no les gustamos. Tal vez estén asustados por nosotros, no lo se”. El Puma que integra el equipo argentino de rugby seven, Marcos Moneta, no se calló ante la pregunta sobre por qué silban a la delegación nacional.

En pleno Stade de France luego de debutar con victorias, el Puma dio una entrevista con las primeras sensaciones de la competición. Entre las preguntas lo consultaron por el ambiente hostil y el joven no dudó opinar que incidió la victoria de la selección de fútbol eante Francia en el Mundial 2022. "Tal vez están asustados por nosotros, no lo sé", bromeó.