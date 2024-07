Pablo Simonet y Pilar Campoy, deportistas de la delegación nacional que forman parte de los Juegos Olímpicos, se comprometieron a orillas del Río Sena. El integrante de Los Gladiadores (handball) le pidió casamiento a su novia, la jugadora de Las Leonas (hockey), rodeado de sus compañeros y amigos.

Se trató de una sorpresa: Las Leonas y los Gladidadores estaban por tomarse una foto juntos y, cuando estaba todo listo, Simonet salió del medio con un anillo y se arrodilló ante Campoy para pedirle matrimonio. Eufóricos tras la propuesta, sus compañeros comenzaron a saltar y a bailar de felicidad alrededor de ellos.

El emotivo momento fue compartido en las redes oficiales de ambos. “La mujer de mi vida me dio el si. En el lugar soñado, donde surgió todo y donde tanto luchamos por estar. La felicidad es total, gracias amigos/as, y pocos cómplices por hacer esto especial y poder guardarnos esto para siempre. Paris is always a good idea”, escribió Simonet.

Simonet y Campoy llevan 9 años de novios y esta no es la primera vez que coinciden en un Juego Olímpico, ya que ambos participaron de Río 2016. Sin embargo, esta experiencia será la más recordada por ambos para el resto de su vida.