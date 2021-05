Siete consejos increíbles para conseguir seguidores en Instagram

Los beneficios de tener una cuenta de Instagram exitosa son innumerables, especialmente para tu negocio. Pero para lograr que tu cuenta alcance nuevos niveles debes saber cómo incrementar tus seguidores de Instagram. A medida que logres conseguir seguidores en Instagram, mayor exposición y mejores resultados darán tus estrategias de marketing en la plataforma.

Instagram es una plataforma extremadamente poderosa para el éxito de cualquier negocio, es por ello que cada día millones de cuentas luchan por la atención de los usuarios de esta red social. No bastará solo con crear una cuenta en Instagram y publicar fotografías, deberás esforzarte para lograr que tus publicaciones destaquen entre millones de otras.

Aquí te ofrecemos 7 consejos increíbles que, si los pones en práctica, te harán tremendamente exitoso en Instagram.

Préstale atención a tu galería

Tu galería o “Feed” es tu tarjeta de presentación y por ende debes prestarle mucha atención. Es la cara de tu marca y lo que al final del día hará que los usuarios que lleguen a ti decidan seguirte o no.

Debes tener presente aspecto como:

La calidad de tus fotografías y videos. Nunca debes publicar imágenes o videos de baja resolución o con problemas de iluminación. Siempre debes crear contenido original y atractivo.

La imagen de tu feed debe representar la imagen de tu marca, siempre deben ir de la mano. Utiliza la misma paleta de colores o variaciones sutiles. Respeta la estética de tu marca.

Publica contenido relevante en tu negocio.

La biografía de tu perfil es crucial y aumenta tus seguidores en Instagram, debe ser corta, amigable y precisa. En ella puedes utilizar máximo 2 hashtags.

No olvides usar Hashtags y las etiquetas de ubicación

Digamos que tu cuenta es un tren que transita en Instagram, pues los hashtags son los rieles por los que se mueve ese tren, ya que son los encargados de dirigir tus publicaciones a la audiencia deseada. Gracias a los hashtags tus publicaciones aparecerán en las páginas de “explorar” de todos esos usuarios dentro de tu público target, te sigan o no, y es esto lo que hará que tu contenido llegue a miles de posibles nuevos seguidores reales.

Instagram te permite utilizar hasta 30 hashtags por publicación, pero cuidado, no debes exagerar de ellos, lo recomendable es utilizar de 9 a 12 hashtags por publicación. Debes investigar cada hashtag antes de utilizarlo y verificar que de hecho se encuentre activo y que además sea realmente adecuado para tu marca.

No olvides que la cantidad y calidad siempre deben ir de la mano, así que de nada te servirá utilizar 30 hashtags si muchos de ellos no son realmente relevantes en tu nicho de negocio o se encuentran inactivos, al contrario, resultará contraproducente ya que en lugar de dirigir tu publicación a los canales adecuados, llevarán tu contenido en muchas direcciones y solo lograran hundir tu publicación en un mar de millones de publicaciones.

Las etiquetas de ubicación son de mucha ayuda para darte a conocer a nivel local y así conseguir más seguidores. Al utilizar tu ubicación, estarás al radar de usuarios en tu área y se les hará mas fácil localizarte, seguirte o incluso contactarte.

Diviértete con las historias de Instagram

Instagram es una plataforma audiovisual, no solo para fotografías, es por esto que los seguidores esperan ver contenido dinámico e interactivo como los videos y las historias de Instagram son una gran herramienta para publicar este tipo de contenido y ayudarte a conseguir más seguidores reales y de manera orgánica.

En las historias puedes publicar videos sobre el proceso de la realización de tu producto o videos “detrás de cámara” de la realización de tu contenido, incluso hacer videos perfiles para dar a conocer a tus empleados o colaboradores.

Los stickers interactivos de las historias son geniales para establecer una relación o comunicación con tu audiencia, stickers de preguntas o encuestas son super atractivos para los usuarios de esta red social así que… ¡úsalos!

Interacción, interacción y más interacción

El interactuar con tus seguidores en Instagram es uno de los pilares en el crecimiento de tu perfil. Digamos que ya utilizaste el mejor servicio de compra de seguidores en Instagram para comprar seguidores reales, ya eres capaz de generar contenido genial y atractivo y hasta publicas constantemente utilizando los hashtags más eficaces, genial, gran parte del trabajo está hecho, pero ahora debes enfocarte en tu audiencia.

Puedes interactuar con tu público ya sea respondiendo los DMs (Mensajes Directos), respondiendo los comentarios en tus publicaciones, dándole likes a otras publicaciones o incluso siguiendo a colaboradores o seguidores leales, lo importante es que lo hagas, ya que esto es clave para conseguir seguidores en Instagram.

Al interactuar con tus seguidores les estarás haciendo saber que los ves, que los escuchas y que los valoras. Este tipo de atención generará una relación muy beneficiosa, ya que al sentirse valorados responderán positivamente a tu contenido y en definitiva a tu marca o negocio.

Concursos o “giveaways”

A los usuarios de Instagram (o de cualquier otra plataforma) les encantan los concursos o “giveaways” y ¿cómo culparlos?, ¿a quién no le gusta ganar obsequios?, es por esto que este tipo de actividad resulta de gran provecho a la hora de conseguir seguidores en Instagram. Organizar concursos en Instagram exitosamente mantendrá un nivel de interacciones saludables y te ayudará a ganar más seguidores en la plataforma.

Lleva a cabo periódicamente giveaways en tu página, de esta manera les estarás dando a tus seguidores en Instagram la oportunidad de ganar productos o servicios que servirán como “muestra gratis” de tu marca, además esta actividad le dará más tránsito a tu cuenta, más actividad para tu perfil a la vez que tus seguidores se sienten valorados.

Prueba con los anuncios de Instagram

Otra manera muy eficaz de incrementar tus seguidores y aumentar tu presencia en linea son los anuncios de Instagram, son realmente efectivos y poderosos ya que son económicos y utilizan la base de datos de Facebook para asegurar que tu mensaje llegue directamente a la audiencia escogida.

La mejor manera de utilizar los anuncios de Instagram es analizar cuál es la publicación que obtiene mayor respuesta en tu feed, utilizando para esto las estadísticas que te ofrece la aplicación. Una vez identificada la publicación tienes muchas maneras de usarla como anunció, sea en las historias, anuncios en carrusel, etc. Los anuncios de Instagram te ofrecen muchos formatos a la hora de hacer tus anuncios.

Finalmente

Cuando se trata de aumentar el número de seguidores en Instagram se debe tener claro que no es tarea fácil y que no se obtendrán resultados inmediatos, es un proceso, de ensayo y error, de constante investigación, de implementación de muchas y muy distintas estrategias, pero no es imposible, solo lleva algo de tiempo y dedicación, Ahora que ya conoces cuales son las principales 7 herramientas para incrementar tu número de seguidores puedes aplicarlas y empezar a ver los resultados.

