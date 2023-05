Una joven intentó dejar a su pareja por WhatsApp con un largo mensaje y terminó siendo viral en Twitter por la respuesta de él. Sin embargo, no quedó allí y tuvo su plot twist (giro en la trama) e incluyó al exfutbolista Pablo Aimar.

Todo comenzó cuando la usuaria @muyagustina publicó el mensaje que le envió a su pareja y su respuesta. “Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta:”

El texto que abundaba en metáforas y buscaba evidenciar de todas las formas posibles el dolor comenzaba de la siguiente forma: “Te quiero mucho, claro que sí. Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque quiero más de lo habitual, te extraño aún cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estómago, ahí donde antes me hacía cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien”.

El texto sigue, pero lo que realmente hizo viral el mensaje fue la respuesta del novio: "Buenasss. Una poesía?". No se sabe si la intención fue de ignorancia, una ironía o qué, pero se viralizó. La vuelta a toda la historia llegó un día después cuando un usuario descubrió una foto de la joven con Pablo Aimar con un texto en la imagen que podría presumirse que es su pareja. Entonces, ¿El que escribió 'Buenass una poesía?' fue el exfutbolista de River?. Al parecer no, sólo es una imagen que subió la joven en una exposición con su ídolo.

Los memes