Morena Beltrán abrió una polémica al dar su opinión sobre el clásico del cine Taxi Driver. En el programa de streaming en el que participa, la periodista deportiva aseguró que la película es “lenta” y que tiene escenas en las que “no pasa absolutamente nada”.

En Generación F, el programa deportivo de streaming de ESPN, Morena hizo referencia a sus películas preferidas junto a sus compañeros Coscu, Sofi Martínez y Agustín Belachur.

Entre ellas, destacó a Efecto Mariposa, Se7en: Los 7 Pecados Capitales, El Lobo de Wall Street, Zodíaco y El Código Da Vinci. Sin embargo, la conversación cambió cuando la periodista explicó qué película no le había gustado.

“Me desilusionó un clásico, clásico mal del cine. Dije ‘¿por qué estuve dos horas de mi vida viendo Taxi Driver?’”, mencionó Morena. Mientras los presentes se sorprendían, Coscu expresó sorprendido: “¿Taxi Driver te pareció mala?”. “No, no, no. Te juro que no podía creerlo”, agregó la periodista.

Entonces, le preguntaron si le había parecido lenta, y aseguró que “es de otra época”. “Sí, es lenta. Pero, a ver, hay películas que son de otra época que son increíbles”, respondió Morena.

“Está bien, es del 76, es bastante vieja… Yo dije ‘Scorsese, actúa De Niro, tiene que ser buena peli si o si’. Había escenas de cuatro minutos en las que no pasaba absolutamente nada”, siguió explicando.

Además, Beltrán dijo que no entendió el argumento del film y spoileó el final. “Nunca sabés si realmente la trama de la película va por la mina que se enamora o si va por el tipo ese que lo termina matando”, cerró.

La ola de críticas a la periodista por su opinión sobre el clásico film no tardó en llegar. Una de ellas vino del reconocido crítico de cine argentino, Axel Kuschevatzky. Junto a un gif de Robert De Niro como Travis Bickle en la película, escribió: “Pasaba por acá para decirles que no hay un sólo minuto en Taxi Driver donde no pase de todo”.