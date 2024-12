El presidente Javier Milei fue entrevistado este lunes por la noche en el streaming de Alejandro Fantino. En una extensa nota que duró más de tres horas, el mandatario refutó a John Maynard Keynes, lanzó acusaciones e insultos contra la oposición, esbozó autoelogios para su gestión y hasta se emocionó con un regalo que le hizo un columnista. Además, usuarios de las redes destacaron una serie de gestos extraños.

Milei le apuntó a Axel Kicillof y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por otro lado, repasó su llegada al poder, que atribuyó a los errores y “desastres” de sus antecesores, y destacó la “visión” de su hermana Karina y del asesor Santiago Caputo. “Parecía imposible y sin embargo: tres personas, seis perros y dos escarbadientes le ganaron al sistema”, dijo.

De entrada, disparó contra el gobernador de Buenos Aires. “El tipo [por Keynes] se dedicaba a hacer inversiones y era chotísimo, Al punto que quebró. Se queda sin plata. Algo similar pasó con el imbécil de Axel Kicillof”, afirmó. Entonces añadió: “Tenía un bar en Palermo y quebró. Te venden entonces que era un gran inversor y todo eso es una mentira también”.

“Los políticos tienen que laburar. Siempre fueron parte del problema, no de la solución. Tienen que laburar esos chorros. Lo único que hicieron fueron cagarle la vida a la gente. Cuando vos vas a laburar, haces un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito [en referencia a Martín Lousteau], se suben la dieta e inventan el aguinaldo. Dos veces lo hicieron. Y después tenemos un impostor [Francisco Paoltroni] que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”, arremetió.

Y señaló: “Ella [Victoria Villarruel] dice que no puede hacer nada. No sé, Martín [Menem] hace. Recortó un montón de privilegios. Que se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”.

Al finalizar la entrevista, el mandatario vivió un momento de emoción cuando el columnista de Neura Sergio Figliuolo le regaló la espada de León-O, un personaje de la serie animada “Thundercats”. “Esta se la llevo a Sturzenegger para que corte y empiece la segunda fase de la motosierra”, dijo, entusiasmado, antes de apoyarse sobre la empuñadura.

En tanto, algunos usuarios de X compartieron fragmentos de la nota subrayando algunos gestos extraños del presidente: